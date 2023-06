Seriál českých atletických šampionátů pod otevřeným nebem odstartoval na stadionu v Přerově, kde se konalo mistrovství republiky ve vícebojích všech věkových kategorií. Zastoupení východočeských klubů tam bylo početné a velmi úspěšné, když kromě řady kvalitních TOP 10 umístění cinkaly i tři cenné kovy.

Úspěšná chrudimská výprava na MČR ve vícebojích v Přerově. Vlevo vicemistr republiky Adam Juliš. | Foto: Atletika Chrudim

Ve všech případech se jednalo o úspěch stříbrné hodnoty. V pětiboji mladších žáků ji vybojoval reprezentant pardubické Hvězdy Šimon Jirek se součtem 2666 bodů, když rozhodující krok k medaili učinil vynikajícím výkonem 616 cm v dálce. V silně obsazené soutěži (startovalo 24 vícebojařů) byl lepší než pardubický talent jen vítězný Josef Fál (ZŠ Jeseniova Praha).

Stříbro si z Přerova do Ústí nad Orlicí odvezl starší žák Jiří Vacek. Závodník tamní Jiskry prošel skvěle mistrovským devítibojem, v němž sváděl souboj o titul s Jakubem Lenochem (TJ Neratovice). Rival byl nakonec v součtu o 114 bodů lepší, Vacek zapsal 5200 bodů, nikdo jiný se nedostal ani přes pětitisícovou hranici.

Do třetice druhý stupínek na „bedně“ obsadil v desetiboji dorostenec Adam Juliš z Atletiky Chrudim výkonem 6739 bodů. Svoji cestu k medaili vyšperkoval třemi osobními maximy v jednotlivých disciplínách a jeho bodový počin je současně oddílovým rekordem. Suverénním vítězem soutěže byl Daniel Hanzelka (TŽ Třinec, 7029 bodů).

Chyběl jen kousíček

Východočeši zapsali kromě zmíněných medailových zásahů i další výborné výsledky a k cenným kovům několika z nich scházelo jen pár desítek bodů. Tak jako Anně Havlíčkové (TJ Sokol Hradec Králové) v sedmiboji juniorek, kde výkon 4742 bodů stačil na čtvrté místo (pátá zde skončila Simona Ručová z pardubické Hvězdy s 4718 body).

Nepopulární „brambory“ sklidila i chrudimská dorostenka Sofia Katerina Wydrová, v mistrovském sedmiboji složila pěkných 4823 bodů, jenže na medaili to nestačilo. Pátý byl dorostenec František Socha (AC Pardubice) a právě tato kategorie byla z pohledu našeho regionu nejúspěšnější, a to nejen díky titulu Adama Juliše. Do TOP 10 se vešli 7. Milan Tobiška a 8. Jakub Racek (oba Hvězda Pardubice), 9. Samuel Šafář (Atletika Polička) a 10. Tadeáš Berný (AC TJ Jičín). Pozice v elitní desítce brali ještě mezi muži královéhradecký Radoš Rykl (7.), starší žák Václav Křehla (ŠAK Pardubice, 9.), mladší žákyně Lucie Jílková reprezentující TJ Svitavy (8.) a starší žákyně Denisa Košťálová (Hvězda Pardubice, 10.).

Letošními republikovými šampióny v dospělých kategoriích se stali Vilém Stráský (VSK Univerzita Brno) a Dorota Skřivanová (USK Praha).