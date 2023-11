Střelnice v hale Na Střelnici. Tuři nasázeli Zlínu stovku za tři čtvrtiny

To byla palba ostrými! Svitavští basketbalisté si připsali deváté vítězství v prvoligové skupině Východ a stálo to opravdu za to. Do zlínského koše poslali při mimořádné úspěšnosti především zpoza trojkového oblouku 125 bodů! Utkání bylo po celých čtyřicet minut plně pod jejich kontrolou.

Svitavští prvoligoví basketbalisté. | Foto: Tuři Svitavy