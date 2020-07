Letošní ročník se uskuteční 10. a 11. července. Na vlastní turnaj se mohou příchozí diváci těšit v sobotu. Pořadatelé doufají, že se akce bude moci vrátit do ideálního prostředí českotřebovského gymnázia. V posledních dvou letech se totiž konala na parkovišti u zimního stadionu a přímo na něm.

Organizátoři tak po loňské zkušenosti mají skvělou „mokrou“ variantu, kterou zimní stadion nabízí. V jeho prostorách lze uspořádat plnohodnotný turnaj tohoto rozsahu.

„Přesto věříme, že počasí bude na naší straně a letošní ročník se uskuteční venku,“ uvedl za tým pořadatelů Marek Trejtnar.

KAPACITA NAPLNĚNA

Zájem je opět extrémní, takže v České Třebové s předstihem naplnili kapacitu 36 týmů v mužské kategorii, což představuje největší streetballový turnaj v této kategorii v České republice. Spousta týmů musela být navíc odmítnuta z důvodu plynulého průběhu turnaje. V kategorii žen je také plno a startovat bude 12 celků. Nově budou mezi sebou soupeřit chlapci v kategorii U15, do které je přihlášeno šest družstev. Ve hře je navíc turnaj veteránů nad 50 let. Celkem by na letošní ročník mohlo dorazit okolo 250 streetballistů.

„Hrajeme opět podle našeho systému, s vlastními míči a bez rozhodčích. Celý turnaj je tak striktně založen na hře fair play všech účastníků. Loni jsme se chtěli vrátit zpět ke kořenům na asfalt, nepovedlo se. Letos to se to už ale povede,“ uvedl Trejtnar.

NA PAMÁTKU KOBEHO

„Tematicky jsme chtěli letošní 23. ročník věnovat a zaměřit na pana největšího, Michaela Jordana, který proslavil číslo 23. Vzhledem k lednovému tragickému úmrtí jiné basketbalové legendy Kobe Bryanta jsme se však rozhodli náš záměr změnit a věnovat letošní ročník právě jemu. Z tohoto důvodu nese turnaj podtitul Dekstone StreetballHus: #24 pocta Kobe Bryantovi. Letos tak místo třiadvacátého ročníku pomyslně uděláme čtyřiadvacátý a příští rok obráceně. I proto doufáme, že se vrátíme do zmíněného areálu českotřebovského gymnázia, který bychom chtěli co možná nejvíce vyzdobit „in purple and gold“ s motivy Kobe Bryanta, bývalého hráče Los Angeles Lakers, přizpůsobit tomu i doprovodný program a další aktivity během celé akce. Vede nás k tomu i záměr šířit jeho odkaz, který ovlivnil nebo může ovlivnit v jakékoli naší aktivitě každého z nás, protože Kobe Bryant dalece přesáhl hranice basketbalu,“ vysvětluje Marek Trejtnar.

TELEVIZNÍ PATRONI

V minulých letech byly patrony turnaje významná basketbalová jména, reprezentanti České republiky. Namátkou připomeňme Ilonu Burgrovou, Kateřinu Elhotovo nebo Tomáše Vyorala, který s českou reprezentací vybojoval senzační šesté místo na loňském MS v basketbalu v Číně. Tento rok pořadatelé pojali trochu jinak. Podařilo se jim domluvit se sportovními moderátory České televize Barborou Černoškovou a Jiřím Kalembou! Barbora Černošková je mimo jiné moderátorkou Branek, bodů, vteřin a Jiří Kalemba je šéfeditorem webu a sociálních sítí ČT Sport.

NEJENOM BASKETBAL

Součástí českotřebovské sportovní akce je tradičně i bohatý doprovodný program, který i letos nabízí velká lákadla. Po loňském úspěchu a promítání filmu Zlatý podraz vše odstartuje letním kinem s basketbalovou tématikou na připomenutí Kobe Bryanta! Jak je zvykem, k vidění budou také individuální soutěže ve smečování, střelbě trojek a dosažení nejkurióznějšího koše. Příchozí diváci si ale užijí i atraktivní Ball Is… zónu. K vidění budou dvě úžasné exhibice. První obstará Českotřebovák Daniel Klika, který ukáže své triky ve freestyle basketbalu. Fanoušci se navíc mohou těšit na smečařskou exhibici Piotra Grabowskiho, jednoho z nejlepších evropských dunkerů současnosti," láká návštěvníky Marek Trejtnar.

Uskuteční se také autogramiáda patronů společně s představením knihy Jiřího Kalemby Šestí na světě. Připraven bude tradičně i sportovní den pro děti, který rozhýbe celou rodinu. Celým dnem opět provede moderátor Honza Večeřa za doprovodu kvalitní hudby. Připraveno bude bohaté občerstvení.

MYSLÍ I NA POTŘEBNÉ

I letos spolupracuje Streetball Cup – Memoriál mistra Jana Husa s neziskovou organizací Každý koš pomáhá, tvůrci Zlatého podrazu a Národním basketbalovým muzeem. S těmi všemi společně zorganizuje další charitativní akci tentokrát na pomoc dětem trpícím zákeřnou hemofilií. Tato sbírka navazujee na úspěšné projekty z minulých let, kdy se na pomoc hendikepovaným dětem Lukáškovi a Verunce vybralo přes 120 tisíc korun.

Průběžné informace můžete sledovat na oficiálním webu akce www.streetballhus.cz nebo na sociálních sítích @streetballhus. Všichni zájemci jsou na akci srdečně zváni, startuje se v sobotu 11. července od 10 hodin.