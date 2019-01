Svitavy - Krajské třídy družstev ve stolním tenise mají za sebou další dvoukolo a zástupcům Svitavska se v nich dařilo se střídavými úspěchy. V soutěžích mužů se tabulkovými pozicemi teď není ani v nejmenším možné chlubit.

DIVIZE MUŽI

Pět zápasů – pět porážek, poslední příčka, to je zatímní negativní bilance třebovských hráčů. Proti silným sokům z Chrudimi se úspěch nedal čekat, v dalších zápasech však bude třeba výkony o poznání zlepšit, jinak by mohl vážně hrozit sestup.



4. – 5. KOLO: Slovan Mor. Třebová – Linea Chrudim A 1:10 (bodovali: Palatka 1, Přichystal, Zítka, J. Maděra 0). Slovan Mor. Třebová – Sokol Chrudim A 2:10 (Maděra 1,5, Mrva 0,5, Přichystal, Zítka 0).



Pořadí: 1. Tesla A 18, 2. Linea A 16, 3. Holice 15, 4. Sokol 13, 5. Hlinsko 12, 6. Česká Třebová 11, 7. Tesla B 11, 8. Ústí B 10, 9. Ústí C 10, 10. Linea B 10, Skuteč 5, 12. Mor. Třebová 5.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽI (skupina B)

Nejlepší z okresní pětice je Polička na pátém místě, jinak Svitavsko obsazuje ve dvou úplný chvost, což není zrovna lichotivé. Alespoň, že se chytil nováček ze Svitav a přivezl cenné výhry.



4. – 5. KOLO: Spartak Polička – Jiskra Litomyšl B 10:7 (Češka 3, Kysilka 3, Kössler 2,5, Baláš 1,5 – Dostál 4,5, Balský 1, Valdhans 1, Štarman 0,5). Sokol Vidlatá Seč – US Choceň A 2:10 (Hubinka 1, P. Famfulík 1, Osecký, V. Famfulík 0). Sokol Vidlatá Seč – Jiskra Litomyšl B 5:10 (Hubinka 2, J. Osecký 2, V. Famfulík 1, P. Famfulík 0 – Dostál 4,5, Valdhans 2,5, Štarman 1,5, Balský 1,5). Spartak Polička – US Choceň A 4:10 (Kysilka 2, Kössler 1,5, Baláš 0,5, Češka 0). TTC Sedlec – Slovan Mor. Třebová B 10:4 (Přichystal 2, Palatka 1, Mrva 1, Durák 0). Choceň B – TJ Svitavy 7:10 (Kyncl 3,5, Uhlíř 2,5, Švancara 2,5, Moravec 1,5). Choceň B – Slovan Mor. Třebová B 8:10 (Palatka 3,5, Durák 2,5, Mrva 2, Riemer 2). TTC Sedlec – TJ Svitavy 7:10 (Moravec 3, Uhlíř 2,5, Kyncl 2,5, Švancara 2).



Pořadí: 1. Choceň A 19, 2. Č. Třebová B 13, 3. Lanškroun 13, 4. Choceň B 13, 5. Polička 11, 6. Svitavy 11, 7. Sedlec 9, 8. Mor. Třebová B 9, 9. Králíky 8, 10. Orlice 8, 11. Jiskra Litomyšl B 7, 12. Vidlatá Seč 7.

DIVIZE ŽENY

Společnou soutěž Pardubicka a Hradecka hraje loni prvoligová Jiskra Litomyšl. Začala dobře, v 1. kole porazila Českou Skalici 9:1 a Slavii HK 8:2.