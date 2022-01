„To, co mě potkalo, bylo znovunarození. Předjížděl jsem auto, jenže řidič si mě asi nevšiml. Stočil to do mě a nahnal mě do těch vracejících se pruhů na dálnici. Tam jsem trefil v osmdesátikilometrové rychlosti svodidla,“ popisoval Michek.

6. etapa.Zdroj: Orion MRG

Přitom Michek prožíval výborné dny. Ve středu a čtvrtek zaznamenal v etapách dvakrát deváté místo, což je jeho kariérní maximum a fantastické výsledky. Vždyť český jezdec soupeří proti více než dvaceti závodníkům z továrních týmů. Odhodlaně a sebevědomě tak nastupoval do pátečního dne, věřil si.

Jenže…

„Byla to celkem rána, totální výstup. Svezl jsem se po zemi a dolétl až do protisměru dálnice. Naštěstí nejelo žádné auto, které by mě trefilo. Byl jsem v šoku, ihned mi začalo bolet rameno,“ popisoval Michek kritický moment. „Frajer, co řídil to auto, ani nezastavil. Možná mě neviděl, nevím. Musel jsem se sebrat a dojet na start.“

Michek se musel včas dopravit na začátek měřeného úseku, jinak by dostal penalizaci. Českobudějovický rodák vyjel, ale vrátil se zpátky za Engelem. Společně s ním pak analyzovali aktuální stav jeho závodní motorky KTM. „Byla poškozená a zohýbaná. Špatně na tom byly hlavně řídítka, stromeček s navigací, řadička, kolo, urval jsem spodní kryt motoru a několik dalších částí,“ popisoval Michek, jemuž pomohl opravit nezbytné věci Engel. „Celá situace byla velmi nepříjemná. Martin byl po nehodě před startem opravdu otřesený, furt běhal kolem své motorky, pak si musel sednout. Ihned jsem mu pomohl a alespoň něco opravil,“ popisuje Engel.

Na prvním mezičase nabral Michek několikaminutovou ztrátu, stejně jako Engel. Zanedlouho však dostali jezdci z českého týmu přívětivé zprávy – páteční etapa se zkrátila kvůli nesjíznodti trasy.

Ranní dopravní a nezaviněná nehoda by tak neměla mít zásadní vliv na další pokračování Michka s Engelem. „Moc se mi ulevilo, že pořadatelé zbytek etapy zrušili. Nemohl jsem jet zcela naplno, dával si pozor na technický stav motorky a poslouchal každý zvuk z ní. Hlavně, že jsme v cíli a můžeme pokračovat dál. To je nejzásadnější,“ uvedl Michek, který byl na zkrácených kilometrech na 39. místě a v celkovém pořadí je devatenáctý. Engel byl v pátek klasifikován na 110. místě a celkově drží 36. pozici, v kategorii jezdců bez asistence je druhý.

„Byli jsme s kluky v intenzivním kontaktu. Nejdřív to vypadalo, že má Martin něco s řídítky, ale nakonec toho bylo mnohem víc. Chceme moc poděkovat Milanovi, že tak ochotně zastavil a věnoval se Martinovi, pomohl mu s opravou motorky. Moc si toho vážíme a je skvělé, že jsou oba v cíli a Martinovi se nic nestalo. Ve volném dnu dáme Martinovi motorku dohromady,“ slibuje šéf týmu Orion MRG Ervín Krajčovič.