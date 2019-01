Moravská Třebová – Paperman 2010: Závodníci z Litomyšle a Ústí nad Orlicí vykompenzovali neúčast některých osvědčených domácích favoritů.

Pořadatelé vzhlíželi k nebi, zda počasí dovolí uspořádat tento prestižní závod, zařazený jako šestý do celoročního seriálu Cykloman 2010. Po deseti hodinách deště bylo rozhodnuto: Startujeme! Cyklisté v Moravské Třebové nejsou panenky…

Na startu Papermana bylo 55 jmen. „Je to hodně nečekané a potěšitelné, v tomto počasí nezvyklé,“ komentoval s potěšením organizátor a nejčastější vítěz Petr Štěpař. I když někteří z domácích favoritů absentovali, tak triatleti z Litomyšle a Ústí nad Orlicí jejich neúčast vykompenzovali. Chyběli minulí vítězové (Král, Berka), ambice na čelní místa si ale dělalo aspoň pět borců.

Rozhodoval běh

Centrem závodu byl městský aquapark. Nejdříve se plavalo v sériích po osmi závodnících, poté Gundersenovou metodou a v plaveckém úboru vyběhli ke svým kolům a po dojezdu dvaceti kilometrů vybíhali na tříkilometrovou trať.

Vytvořit si plaváním co nejlepší pozici pro cyklistickou část chtěl každý, byť získaná výhoda nemusela být zásadní. „Cyklistická část trvá dlouho, výkonnost jezdců je rozdílná. O plavecký náskok lze přijít snadno,“ předpovídal Štěpař.

Kolo také pořadím zamíchalo. Jako první startoval jeden z favoritů Petr Keclík, který na své soupeře získal v bazénu dvacet a více sekund. Do hry se ovšem velmi razantně vložil litomyšlský Jiří Boštík. „Hlavně jsem chtěl ještě do obrátky na desátém kilometru smazat ztrátu,“ popsal. Na speciálním diskovém kole to na trati Moravská Třebová – Nová Ves a zpět „rozpumpoval“ a všechny soupeře dojel a předjel. „Bylo to jako přízrak, hučení jako tank, když nás míjel. Bylo naprosto marné s ním uviset,“ zkonstatovali dřívější startující. Za Boštíkovými zády se ale zformovala silná skupina, která nepřipustila větší než zvládnutelnou ztrátu.

A s běžeckou fází se nejlépe popasoval sedminásobný „Papírák“ Petr Štěpař, jenž se ještě před rokem zúčastnil mezi veterány evropského šampionátu v Maďarsku a obsadil tam sedmou příčku. Hlavní rivaly (Boštík, Nemčík) takticky hlídal a stupňovaným tempem je nejen vystřídal ve vedení, ale v průběhu závodu náskok neustále zvyšoval a odrazil i dotírajícího Keclíka. Ten podotkl: „Léčil jsem přes měsíc bolavou nohu, na kole její nedoléčenost nevadila tolik jako v běhu. Na Petra nikdo neměl.“

Štěpařovo vítězství bylo zcela zasloužené. Stabilními výkony ve všech částech elimininoval snahu soupeřů a docílil skvělého času pod 44 minut.

„Pořadatelům je třeba gratulovat k zajímavé a podnětné akci, perfektně zvládnuté. S chladem ve vodě se člověk vyrovnal snadno, kolo mě probralo a zvedlo, abych definitivně prohrál v běžecké části. Nicméně po celou dobu vládla příjemná atmosféra, na startu bylo několik nadšenců i profesionální triatlonisté. Moc se mi tady líbilo, i Cyklománek, z něhož byly děti nadšené,“ ocenil litomyšlský Jiří Boštík.

Z výsledkové listiny

Muži 1 (do 40 let): 1. Michal Rotter (Třebařov) 45:16, 2. Jiří Kadidlo (M. Třebová) 45:41, 3. Martin Němčík (M. Třebová) 46:05.

Muži 2 (nad 40 let): 1. Petr Štěpař (Ano Čerti Kunčina) 43:42, 2. Miroslav Hájek (Ústí n. Orl.) 45:34, 3. Jiří Boštík (Litomyšl) 46:08.

Muži C (nad 50 let): 1. Vladimír Roháček (Ústí n. Orl.) 51:07, 2. Martin Nágl (Ústí n. Orl.) 51:44, 3. Jaroslav Hanák (M. Třebová) 52:26.

Muži D (nad 60 let): 1. Jan Kubín (M. Třebová) 52:26.



Junioři: 1. Petr Keclík (SK OMT Pardubice) 45:02, 2. Štěpán Janků (Kunčina) 57:38, 3. David Mička (M. Třebová) 1:01:43.



Ženy 1 (do 40 let): 1. Ivana Štěpařová (M. Třebová) 51:55, 2. Ladislava Petrašová (Osík) 52:31.

Ženy 2 (nad 40 let): 1. Bedřiška Schneiderová (Čerti Kunčina) 52:06, 2. Iveta Hájková (M. Třebová) 1:02:31, 3. Marie Vojtková (M. Třebová) 1:05:19.



Juniorky: 1. Aneta Rotterová (Třebařov) 59:59, 2. Lucie Muselíková (M. Třebová) 1:05:19, 3. Klára Sedláčková (M. Třebová) 1:18:03.

(mt)