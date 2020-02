Domácí porážka s USK Praha na úvod nadstavbové fáze Kooperativa NBL nemohla zakrýt skvělý dojem, jaký svitavští Dekstone Tuři zanechali ve druhé polovině základní části soutěže. Velkou vítěznou sérií se vyšvihli na třetí pozici s minimálním odstupem za druhou Opavou a jejich výkony třeba v zápasech s Pardubicemi a Opavou byly strhující.

Trenér LUKÁŠ PIVODA je v tuto chvíli spokojen s tím, že jeho kolektiv se zdá být na dobré cestě k tomu, aby měl úspěšnou sezonu, nicméně současně si je vědom faktu, že „basketbalový chleba“ se bude lámat teprve v play off.

Po základní části Kooperativa NBL a prvním kole nadstavby figurujete na třetím místě. Jak byste zhodnotil úvodní část sezony? Předpokládám, že optimisticky…

Vyrovnali jsme historicky nejlepší bilanci svitavského klubu po základní části, takže výsledkově rozhodně pozitivně. Nebýt těsných porážek v Děčíně a Pardubicích, mohlo to být ještě o něco lepší. Nicméně je to „pouze“ základní část a o pozici, ze které půjdeme do play off, se bude rozhodovat ve skupině A1.

V prosinci a lednu jste měli úžasnou pasáž snad s deseti ligovými výhrami z jedenácti kol. Kde vidíte základní důvody, proč se vám v téhle fázi ligy tak dařilo, v čem jste se nejvíce zlepšili oproti první polovině základní části?

Nejdůležitější bylo, že jsme zůstali zdraví. K tomu se připojila opravdu výborná práce kluků a celého realizačního týmu na trénincích a byly z toho dvě povedené série. Po listopadové reprezentační pauze jsme si dali za cíl, že do konce základní části se pokusíme vyhrát všechna zbývající utkání a vylepšit tak nejlepší bilanci klubu. K tomu jsme chtěli postoupit do Final Four českého poháru. Bohužel se nám vůbec nepovedlo utkání na USK Praha, i tak to ale byla krásná jízda.

Především vaše zápasy s Opavou a Pardubicemi fanoušky nadchly. Byla to z vašeho pohledu představení, jaká se blížila k ideálu, jak byste se chtěli prezentovat?

V utkáních s Pardubicemi a Opavou jsme předvedli naše nejlepší výkony v dosavadním průběhu sezony. Prezentovali jsme se v nich přesně tou hrou, která by nám měla být vlastní, tedy agresivní obranou s co nejrychlejším přechodem do protiútoku. Ano, dá se říci, že se tyto naše výkony přiblížily k ideálu. Přesto jsme měli ve hře stále velký prostor ke zlepšení.

Každý si musel všimnout vašeho obrovského nasazení na obranné polovině, se kterým si soupeři nejen v těchto utkáních nevěděli rady. Řekněte, kolik za tím stojí tréninkového úsilí a práce v přípravě, abyste potom mohli třeba na dlouhé úseky hry „vygumovat“ reprezentační rozehrávače?

Jak jsem předeslal, kluci na trénincích pracují velmi dobře. To je základ. My trenéři se snažíme na trénincích co nejvíce simulovat situace, které mohou v průběhu utkání nastat. Pokud chceme v zápasech předvádět náš styl hry po celou jejich dobu, musíme být výborně fyzicky připraveni. Jak v přípravném období, tak v základní části jsme trénovali opravdu tvrdě a hráči si na to museli zvykat. Nicméně jsme s realizačním týmem pevně přesvědčeni, že právě tato práce se nám vrátí v play off. Chceme naši laťku stále zvedat a pokoušet se naplňovat náš potenciál.

V nadstavbě A1 vás čeká ještě třináct utkání. Co od nich očekáváte? Odstup tři a čtyř výher od skupiny dalších silných týmů je pro vás určitě příjemná záležitost, že…

Určitě očekáváme pouze těžká utkání. S výjimkou Nymburku může porazit každý každého, skupina A1 bude ještě velmi zajímavá a vyrovnaná. Lehké odpoutání od čtvrté pozice je jistě příjemné, ale máme před sebou ještě spoustu zápasů, takže to zatím mnoho neznamená.

Cítíte, že jste si svými předchozími výkony nasadili opravdu vysokou laťku a očekávání vašeho okolí jsou stále vyšší? Po sobotním utkání jakoby někteří z přihlížejících ani nechápali, že jste mohli vůbec prohrát…

Máme velká očekávání v první řadě sami od sebe. Také jsme ale pouze lidmi a přijdou i výpadky. Do sobotního zápasu jsme nastoupili v okleštěné sestavě a někteří hráči hráli po nemoci nebo se zraněním. K našemu stylu hry potřebujeme širokou rotaci hráčů a dostatek energie. To nám proti USK scházelo.

Počítáte s tím, že stávající podoba vašeho kádru zůstane stejná do konce aktuální sezony, nebo je možné, že dojde k nějakým změnám?

Soupiska týmu by měla zůstat stejná do konce sezony. Svetozar Stamenkovič zvládl úspěšně try out a bude s námi pokračovat i nadále.

S výše zmíněným souvisí zdravotní stav hráčů, který vás hodně poznamenal v utkání s USK. Jaká je aktuální situace u absentujících a speciálně u Matěje Svobody, jenž nehraje od podzimu?

Sean O'Brien doléčuje zraněný kotník a měl by být schopen nastoupit nejpozději v úterý v domácím duelu proti Opavě. Damonte Dodd leží v posteli s antibiotiky a minimálně týden bude mimo. Z lehkých zranění a nemocí se dostávají také Crandall, Stamenkovič a Kotásek, ale všichni by měli být připraveni hrát o víkendu na palubovce Olomoucka. Matěj Svoboda se pomalu dostává do tréninkového tempa, na začátku týdne byl také na poslední kontrolní magnetické rezonanci a pokud se prokáže, že je vše v pořádku, začne pracovat na sto procent. Troufám si říci, že první utkání odehraje po reprezentační pauze na konci února.

První vrchol sezony vás čeká na Final Four českého poháru v Plzni. Semifinále proti Nymburku se na první pohled jeví jako nepřekonatelná překážka, ale nemyslím, že byste nastoupili s tímto vědomím. Vaším cílem bude zisk pohárové medaile, že…

Los k nám byl opět nemilosrdný, ale určitě nepojedeme do Plzně s poraženeckou náladou. Velkému favoritovi se pokusíme co nejvíce ztížit zisk dalšího prvenství v českém poháru. A samozřejmě, cílem pro Final Four je zisk cenného kovu pro Svitavy.

A na úplný závěr se nelze nezeptat na tragicky zesnulého Kobeho Bryanta. Co podle vás znamenal tento hráč pro svět basketbalu, jak jste jeho osobnost a jeho sportovní umění vnímal?

Upřímně jsem byl z této tragédie hodně špatný. Nebyl to pouze basketbalista, ale také člověk, který inspiroval miliony lidí po celém světě. Prostě správný vzor pro všechny. Jeho pracovní morálka byla jako z jiné planety. Dle mého názoru mohl basketbalu v dalších letech dát ještě mnohem více, než za dob své aktivní kariéry, což ostatně i on sám tvrdil.