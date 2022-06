V prvním zápase se Sršni utkali s týmem HBC Plzeň. V úvodu první třetiny se ihned ujali vedení a drželi ho celou první třetinu. Ve druhé části se soupeři podařilo stav otočit na 3:2 díky využitým přesilovkám. V závěrečné periodě se soupeři i přes aktivní svitavskou hru podařilo skóre ještě o gól navýšit. Sršni ještě stačili korigovat na rozdíl jediné branky, ale porážku před závěrečnou hru v power play neodvrátili.

Po šestihodinové pauze vyrukovali Svitaváci na Most. Postupová matematika zněla jasně, výhra minimálně o branku byla nutností. Úvod ovšem Sršňům vzal vítr z plachet, po úvodní třetině byl stav 0:3, zkraje prostřední části dokonce 0:4. Ovšem od poloviny utkání začali přebírat herní aktivitu my a vytvářeli si gólové šance. V zádech s neustálým povzbuzování trenérů i diváků se jim podařilo nemožné. V úvodu třetí třetiny snížili na 2:4 a neustále vyvíjeli tlak na soupeřovu obranu. Zásluhou toho bylo vyrovnáno, začala poslední minuta a všechno směřovalo k odvolání brankáře. K tomu však nedošlo, ještě předtím se podařilo bitvu rozhodnout, přesně pětatřicet sekund před koncem! To znamenalo jediné: postup do semifinále.

Bronzoví svitavští hokejbalisté a hokejbalistky.Zdroj: TJ Sršni SvitavyDruhý den ráno nadešel souboj o finále s HBC Svítkov Stars Pardubice. Dlouho se hrál opatrný hokejbal, nikdo nechtěl udělat chybu, první gól padl po tečovaném nahození před branku do svitavské sítě. Sršňům se záhy naskytla šance na vyrovnání při trestném střílení, bohužel tyčka stála v cestě gólovému úspěchu. Naopak Svítkov v závěrečné části odskočil na 2:0 a protože svitavská střelecká smůla nebrala konce a ani power play nepřinesla úspěch, šel po konečném výsledku 3:0 do finále (a nakonec i k titulu) Svítkov. na Sršně čekal boj o bronz s dalším celkem z města perníku: HBC Pardubice.

Proti němu se svitavským hokejbalistům v poslední době dařilo, takže si šli za svým medailovým snem. Po smírné první třetině se v té druhé Sršňům povedlo dvakrát skóroval, protivník na to odpověděl proměněným trestným střílením. Zbývalo posledních par minut, Pardubičtí se hnali za vyrovnáním, seč jim síly stačily, ale díky dobře organizované svitavské hře se jim to nedařilo. O soupeřovu hru bez gólmana Sršni ustáli s po závěrečné siréně mohly propuknout obrovské oslavy.

Kdo by to ještě v polovině května čekal, když byli Sršni povoláni jako náhradníci do kvalifikačního turnaje. Třetí místo starších žáků na MČR je historickým úspěchem tohoto svitavského klubu.

Hráli: brankáři: Jan Košík a Radim Křivinka, hráči v poli: Adéla Sklenářová, Kateřina Ondrová, Adéla Břeňová, Andrea Kantorová, Aneta Zavoralová, Vojtěch Prokop, Martin Švanda, Adam Zavoral, Vojtěch Červený, Vojtěch Kukla, Adam Šloser, Aleš Holec, Miroslav Kloupar, Ondřej Tichý, Jan Draessler, realizační tým: Milan Sklenář, Karel Křivinka, Miroslav Kloupar, Libor Ondra, Pavel Lustyk, Vojtěch Dvořáček.