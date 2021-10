S pražským klubem byl spojen tři sezony. Pravda, dvě z toho byly covidové a jedna předčasně ukončena. Minulost však hází za hlavu a od půl šesté se bude pekelně soustředit na přítomnost. Také proto, že se setkávají dva přední týmy Kooperativa NBL. Beksa má ještě jeden úkol. Vyžehlit si pomačkaný dres po třicetibodovém debaklu v Alpe Adria Cupu.

9. kolo – sobota 17:30

BK JIP Pardubice (5 výher/1 prohra) - USK Praha (6 výher/2 prohry).

Sportovní hala Dašická

Sovy se v dosavadním ročníku prezentují sympatickým herním projevem. Prohrály pouze dvakrát, a to v Opavě a Kolíně. Většinou nastupují venku, když zápas v Pardubicích pro ně budou již šestým z devíti. Zvítězily v Hradci Králové, Brně, a Děčíně. Naproti tomu Pardubice padly pouze jednou, doma s Nymburkem.

“USK obměnil pár hráčů. Mladí hráči povětšinou zůstali, odešel lídr Ondra Sehnal, přišli West, Mangas a Kyzlink. Momentálně se prezentují velmi rychlým basketbalem. Skoro celý zápas brání po celém hřišti, snaží se hrát hodně atleticky, své útoky zakončují hodně brzy. Na druhou stranu tolik nevyužívají podkošové hráče, což, myslím, naopak patří mezi naše silné stránky,“ všímá si pardubický asistent Adam Konvalinka, který dodává:

„Řekl bych, že se potkají dva rozdílné herní projevy a uvidíme, který bude mít navrch. Co se týče klíčových faktorů, zmínil bych důležitost včasného a rychlého návratu do obrany, aktivitu na útočném doskoku a dostatečnou agresivitu. Věřím, že do ligového zápasu zase vstoupíme se skvělou energií a nasazení bude hned od začátku na vysoké úrovni.”

Kromě trenéra Dina Repeši pamatuje časy v dresu soupeře také rozehrávač české reprezentace Tomáš Vyoral. Ten v letošní sezoně není tolik vytížen a nestrhává se pozornost protivníka jen na něj.

“Myslím si, že ačkoliv jim před sezonou odešli nějací klíčoví hráči, dokázali je dobře nahradit. Přišli dva Američani, kteří dávají v průměru kolem 15-20 bodů, vrátil se Tomáš Kyzlink. Je jasné, že jejich největší síla je určitě v hráčích na perimetru. Fanoušky bych určitě pozval na rychlý basketbal. Snad bude padat spousta košů, hlavně do koše USK. Doufám, že uhájíme domácí prostředí, a tím i druhou pozici v tabulce, přeje si Vyoral.”