Postupující nákaza zrušila veškeré akce, navíc v době karantény se sportovci nemohou potkávat ani ve svých klubech a řádně se připravovat. „Domácí úlohy“ v podobě individuálního tréninku jsou náhradou jenom do jisté míry, jak potvrzují oslovení sportovci z našeho regionu.

„Naštěstí nebyl zakázán sport v přírodě, každý den tedy něco odtrénuji, jezdím na kole s nákrčníkem přes ústa i nos a maximálně ve dvou lidech, chodím běhat, plavání nahrazuji posilováním s plaveckými gumami a vlastním tělem,“ uvedla svitavská triatlonistka Ladislava Marková. „Kromě toho chodím na procházky a sleduji různé on-line přednášky nebo videa o sportu, výživě a tréninku, na které jinak nemám moc času,“ dodala závodnice, která má za sebou několik startů na ironmanských distancích a letos na nich chce opět zaútočit na hranici jedenácti hodin, což jí v loňském roce v Itálii nevyšlo.

A když už jsme u triatlonu, podobně se svojí přípravou zápolí také reprezentanti SBR TRI Teamu Litomyšl. Rovněž oni měli v této době v plánu absolvovat největší objem přípravy na sezonu 2020 a místo toho musí improvizovat. „Vrcholem mělo být jarní soustředění na Mallorce, které bylo naplánováno do posledního detailu. Tyto plány se nám však zhatily. Jako sportovci však celou situaci samozřejmě chápeme,“ vyjádřil se doyen týmu Roman Pittner. „Dva z našich členů jsou policisté a ti mají v současné situaci i s ostatními složkami IZS práce nejvíce, takže jim na trénink zbývá času ještě méně. Já mám možnost home office a jsem na tom s plánováním tréninků i za nelehké reality o něco lépe,“ doplňuje lídr SBR TRI Teamu Pavel Pešek.

Přípravu mají narušenou zástupci všech myslitelných odvětví. Udržet se v rámci možností ve formě se snaží i medailista z evropského šampionátu v silovém trojboji Patrik Lněnička, který současně nemůže vynechat ani školní povinnosti. „Kromě plnění elektronických domácích úkolů nebo úklidu se snažím být neustále aktivní. Pokud je přijatelné počasí, tak chodím běhat, využívám švihadlo, případně hrazdu na zahradě. Hodně teď pracuji na mobilitě celého těla a každý den se důkladně protahuji. Také jsem se více zaměřil na posílení středu těla a provádím cviky, u nichž není zapotřebí závaží,“ popsal sportovec.

Velmi špatně jsou na tom v současné době plavci, neboť bazény patří mezi ta sportoviště, která byla uzavřena. A k plavcům bez bazénu se nejlépe hodí přirovnání o rybách na suchu… Naplavané kilometry se nedají nahradit. „Je to hrozné. Teď, když to mělo všechno vypuknout, tak sedíme doma. Barunka cvičí a běhá buď venku, nebo aspoň na páse,“ posteskl si František Kunc ze Starého Města u Moravské Třebové, jehož talentovaná dcera Barbora závodí, vlastně nyní nezávodí, v barvách litomyšlského Sports Teamu.

Ani bowling se v současné těžké době provozovat nedá, všechny české herny byly uzavřeny a soutěže přerušeny. Hráči klubu ABB Vidlatá Seč se naposledy představili na turnaji veteránů v Maďarsku na začátku března a potom museli svoje náčiní uložit do „skladu“. Kdy ho budou moci zase vybalit, to je ve hvězdách. „Je to samozřejmě nepříjemné, člověka ty ruce svrbí, ale nedá se nic dělat, situace je taková, jaká je. Nezbývá než doufat, že bude co nejdříve lépe,“ poznamenal František Brokeš, který se bez bowlingu tím více věnuje své rodinné firmě zabývající se restaurováním nábytku.