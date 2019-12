Nicméně opakované výměny názorů se sudími pochopitelně z pohledu hostů nemohly vůbec nic vyřešit, jen přispívaly k jejich roztrpčení.

NECHALI SE ROZHODIT

Zápas byl po celou dobu dramatický a vyvrcholil v závěru. V 56. minutě svitavský Prudil snížil na 5:4, hosté vrhli veškeré síly do útoku, sevřeli protivníka na jeho polovině, jenže míček popáté do ostravské svatyně nedostali a z palubovky odcházeli s nulou. A byla to škoda, není to poprvé v sezoně, kdy přišli o body takhle těsně. Temperamentní debata s rozhodčími po závěrečném klaksonu byla symbolickou tečkou za utkáním… „Nechali jsme se zbytečně rozhodit spornými situacemi během hry. Byl to vyrovnané utkání, které rozhodl jeden gól,“ uvedl trenér Jiří Beneš.



Svitavy klesly po této porážce na osmé místo a zuby nehty se tedy drží mezi postupujícími do play off. Boj o osmičku však bude ještě pořádně napínavý. V sobotu 7. prosince od 20 hodin hostí v dalším důležitém střetnutí doma Hluk.

FBC Letka Toman Finance Group – FbK TJ Svitavy 5:4 (2:1, 3:2, 0:1)

Branky: 17. a 24. Blana, 15. Lokša, 36. Vavro, 39. Kopp – 11. a 34. Kulhavý, 32. Říha, 56. Prudil.



Svitavy: Pavlát – Zach, Beneš, Kužela, Kulhavý – Prudil, Máček, Pakosta, Motl, Hynek, Říha, Vašák, Musil, Maleček.



Národní liga Východ po 12. kole: 1. Troopers (36), 2. Hranice (26), 3. FBC Letka (22), 4. Pelhřimov (18), 5. Hluk (17), 6. Klobouky (16), 7. Horní Suchá (16), 8. Svitavy (16), 9. Opava (15), 10. Kopřivnice (13), 11. Třebíč (9), 12. Ostrava (9).

SKVĚLE DOMA I VENKU

V divizní soutěži byli o víkendu stoprocentní litomyšlští florbalisté, kteří uspěli jak na domácí palubovce, tak venku. Tentokrát udrželi koncentraci po celou dobu, vyvarovali se svého v tomto ročníku tak častého „výbuchu“ v jedné třetině a rázem tak byla na jimi dosažené výsledky radost pohledět.

Florbal Litomyšl – Pacovští Honzíci 6:2 (4:1, 0:1, 2:0)

Branky: M. Háp 3, Kulhavý 2, Švec – Doubek, Dohnal.

SK Jihlava – Florbal Litomyšl 5:6 (0:2, 2:3, 3:1)

Branky: Štoll 2, Vyskočil, Kasper, Novák – Švec 2, Lamplot, M. Háp, Krejsa, Štarman.



Divize D po 13. kole: 1. Mohelnice (33), 2. Hornets Brno (28), 3. SK Jihlava (19), 4. Litomyšl (18), 5. Dačice (17), 6. Vysoké Mýto (16), 7. Žďár nad Sázavou (16), 8. Letohrad (15), 9. Pacovští Honzíci (15), 10. Chrudim (8), 11. Okříšky (7). Celek FBŠ Jihlava ze soutěže odstoupil.