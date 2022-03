V semifinále Beksa vyrukovala na loňské slovenské mistry a málokdo čekal, že je vyřídí trojciferným skóre. Bylo to však po zásluze, kromě samotného úvodu byly Pardubice neustále ve vedení, které pestrou a nápaditou hrou postupně navyšovaly. „Po splnění cíle, kterým byl postup na Final Four, jsme chtěli udělat něco navíc, tedy postoupit do finále. Začátek zápasu nebyl z naší strany moc dobrý, měli jsme problémy v obraně. Spišská Nová Ves měla jednoduché střely, hlavně pod košem nám dělal problémy Dennis. V dalších čtvrtinách už jsme hráli v obraně lépe, postupně jsme se zlepšovali. Škoda zranění Josefa Potočka, je to pro nás důležitý hráč," uvedl pardubický kouč Dino Repeša. Potoček chyběl i ve finále společně s déle zraněným Šafarčíkem a bylo to znát. „Myslím, že rozhodl závěr prvního poločasu, kdy se nám podařilo udělat bodovou šňůru, dostali jsme se na plus deset a trošku se uklidnili," vyjádřil se pardubický křídelník David Pekárek. „O přestávce jsme si k tomu v šatně něco řekli, protože náš výkon v první půli byl hrozně ospalý a nedůsledný, byli jsme všude pozdě. Ve druhém poločase jsme se konečně rozběhli a tomu odpovídalo i skóre," dodal autor třinácti bodů.

SEMIFINÁLE: Spišskí Rytieri – BK Pardubice 78:101 (20:25, 39:49, 60:76). Body: Dennis 23, Morsell 18, Gavrilovič 13, Hlivák 9, Židzik 5, Richardson 2, Krajňak 2 – Švrdlík 21, Svoboda 15, Vranković 14, Pekárek 13, Walton 10, Potoček 9, Henry 9, Vyoral 5, Burda 5.

1300 fanoušků v natřískané hale v Levicích, taková byla kulisa finálového boje, jaká nejen v basketbalových arénách nebyla dlouho k vidění a ke slyšení. Beksa nastoupila bez zmíněných Šafarčíka s Potočkem, ale držela docela rovnocennou partii. Domácí, v jejichž dresu odehrál velmi dobrý zápas exsvitavský Eduard Kotásek, byli po většinu času ve skóre vepředu, několikrát se jejich náskok dostal do dvouciferných hodnot, ale hosté se opakovaně dokázali přirazit. Klíčový byl nástup do závěrečné periody, kdy Levice získaly po dvou rychlých trojkách zpět výraznější výhodu a definitivně překlopily misky vah na svoji stranu. Poslední čtvrtku vyhrály poměrem 25:9 a uštědřily tím pardubickým ambicím na obhajobu prvenství v Alpe Adria Cupu K. O. „Začali jsme dobře, hráli jsme s dobrou energií, v útoku jsme si dobře posouvali míč. Od druhé čtvrtiny jsme však měli méně energie, hráli jsme jen se sedmi osmi hráči," poukázal Dino Repeša na užší rotaci. „Velmi špatné bylo číslo našich ztrát, jednadvacet je prostě moc, Levice po nich zaznamenaly osmadvacet bodů. Takto důležitý zápas se s takovým číslem prostě nedá vyhrát. Druhým klíčovým rozdílem byla střelba za tři body, domácí měli padesátiprocentní úspěšnost. My měli ve druhém poločase otevřené střely po protiútocích, ale neproměnili jsme je," dodal Repeša.

FINÁLE: Patrioti Levice – BK Pardubice 82:63 (21:23, 40:36, 57:54). Body: Krajčovič 18, McCallum 17, Abrhám 11, Kotásek 10, Bachan 9, Bojanovský 8, Volárik 5, Freeman 4 – Vyoral 18, Pekárek 18, Walton 14, Švrdlík 7, Vranković 4, Henry 2.