Litomyšl – Hrát na půdě beznadějně posledního týmu soutěže občas není úplně jednoduchý úkol, o čemž se divizní florbalisté FBC Peaksport o víkendu názorně přesvědčili.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Pokud ještě mají v úmyslu zabojovat o konečné druhé místo ve své skupině a postoupit díky tomu do nadstavbové fáze, jakože rozhodně mají, tak si na Vysočině nesměli dovolit zaváhat. K čemuž jim ovšem scházelo pár desítek sekund…



Hra se jim totiž nedařila podle představ, proti houževnatě bránícímu soupeři se neprosazovali do zakončení tak, jak by bylo potřeba, a když v 52. minutě inkasovali gól na 3:2, vypadalo to s nimi hodně bledě. Čas se řítil kupředu, končila předposlední minuta a Peaksport byl stále pozadu. Co teď? Jedině zázrak mohl pomoci a on pomohl. V čase 58:57 se trefil Nonn po asistenci M. Hápa a nebylo to všechno. Pouhých deset sekund před sirénou (!) si oba výše zmínění vyměnili role a tři body s velkým štěstím putovaly přece jenom do Litomyšle.



„Celou dobu jsme hráli na míčku, ale soupeřův beton nám nedovolil nastřílet góly. Několik šancí jsme spálili, kvalitní výkon podal domácí gólman. Na konci jsme měli štěstí,“ uvedl hrající trenér Peaksportu a autor jeho vítězného zásahu Michal Háp.

DIVIZE SKUPINA C

TJ Sokol Erupting Dragons Havlíčkův Brod – FBC Peaksport Litomyšl 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Branky: 18. Pecen, 33. Ledvinka, 52. Liška – 14. J. Boštík, 34. Švec, 59. Nonn, 60. M. Háp. Rozhodčí: Štěcha – Pech. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 50.

Pořadí:

1. FbC Hradec Králové (52), 2. TJ Centropen Dačice (40), 3. FBC Peaksport Litomyšl (36), 4. FbK Tábor (33), 5. FBŠ Všestary (30), 6. Pacovští Honzíci (29), 7. FTC Vysoké Mýto (23), 8. FbC Strakonice P.A. (21), 9. FBC Letohrad Orel Orlice (20), 10. SK Jihlava (16), 11. Snipers Třebíč B (12), 12. Sokol Havlíčkův Brod (9).