Jak bude vypadat jejich deváté vystoupení, to bylo zřejmé od okamžiku, kdy ostravští Snakes přijeli do haly Na Střelnici se šesti muži do hry. Ti se sice snažili a odvedli v rámci možností bojovný výkon, ale jaký náboj může mít duel, kde je rychle skóre 14:0… To, že výsledek nevypadá pro hosty úplně děsivě, je dáno hlavně zásluhou „hry na krásu“ v podání Turů, kteří ne vždy volili nejúčinnější řešení. I tak hráč utkání Jakub Jokl zapsal 33 bodů, 15 doskoků a užitečnost 46.