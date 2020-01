Tři dakarské rallye se Tomáš Kubiena pokoušel překonat smůlu a technické problémy, které jej provázely a pokaždé vyřadily v první třetině závodu. Letos tomu měla pomoct nová čtyřkolka Yamaha Raptor, která byla postavena z komponentů, kterými disponují nejlepší závodníci. Bohužel ani to nestačilo a jezdec týmu Orion Moto Racing Group byl nucen zastavit na 45. kilometru třetí etapy.

Smolař Tomáš Kubiena barvy Orion MRG do cíle nedoveze. | Foto: Ervín Krajčovič ml.

„Přišla nám zpráva, že Tomáš stojí a má problém s motorem. Říkal, že z toho teče olej a je prasklý karter,“ uvedů manažer týmu Ervín Krajčovič. Obavy se naplnily a Kubienova Yamaha byla odtažena zpět do bivaku. „V tuto chvíli se pokusíme sehnat náhradní motor a pak se uvidí. Pokud se nám to povede, využili bychom žolíka a Tomáše vrátili do závodu. I když bez šance na výsledek,“ dodal. Využití tzv. žolíka je nová možnost, jak se vrátit do závodu a alespoň ho dokončit mimo pořadí a najet potřebné kilometry.