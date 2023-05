Dobrý začátek, ale tragický konec. Jednoduchý popis, který charakterizuje třetí čtvrtfinálové utkání Kooperativa NBL mezi Slunetou Ústí nad Labem a BK KVIS Pardubice. Východočeši sice po necelých pěti minutách vedli 13:0 a těsný náskok drželi až konce první půle. Následně však přišlo vystřízlivění. Sluneta zabrala a totálně rozebrala pardubickou hru. Beksa ztratila dech a utkání prohrála po výsledku 83:95.

Závěr zápasu proti Pardubicím a oslavy ústeckých basketbalistů | Video: Deník/Daniel Brzák

Přímo luxusní vstup do zápasu měli pardubičtí basketbalisté. V úvodu zápasu se totiž na Slunetě hrála one team show. Beksa po necelých pěti minutách vedla 13:0 a poprvé v sérii šla do takového výrazného vedení. Domácí následně začali bodovat a hra se lehce vyrovnala. I tak ale svěřenci trenéra Repeši po deseti minutách vedli 24:12 a působili daleko lepším dojmem, než v posledním domácím střetnutí.

Druhá čtvrtina patřila spíše ústeckým dlouhánům, kteří začali stahovat velké manko z úvodu zápasu. Tři minuty před koncem první půle se dokonce dostali na rozdíl tří bodů, na což Dino Repeša zareagoval oddychovým časem, aby svým "borcům" dal nové notičky. Tato krátká pauza se rychle vyplatila, když Dickerson přidal další čtyři body a Pardubice opět odskočily. Ústecká Sluneta ale v závěru zabrala a konečné skóre se v prvním poločase zastavilo na stavu 45:41 ve prospěch Pardubic.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Po první půli měli Východočeši více než 60% úspěšnost střelby a rozhodně přišlo zlepšení po posledním domácím utkání.

Nic se nemá zakřiknout a bohužel v tomhle zápase se to stalo. Sluneta šla po vlně neúspěšných pardubických nájezdů poprvé do vedení v úvodu třetí části, když se prosadil Svejcar. Ústí pokračovalo v povedeném výkonu a postupně navyšovala své skóre a záhy vedla 59:48. Po čtyřech minutách Sluneta tedy vedla ve druhé půli 18:3, což značilo tragický výkon celku hostí. Pardubice následně trochu zabraly, manko stáhly a do čtvrté části vstupovaly za výsledku 68:64 ve prospěch domácích.

Zavelení k obratu ani v posledním dějství základní hrací doby nepřišlo. Ústí si drželo náskok a Pardubice po třech minutách prohrávaly již jedenáctibodovým rozdílem. Bídný výkon se ze hry hostů neztratil a Pardubice ve třetím čtvrtfinálovém utkání se Slunetou prohrály 85:93.

Tomáš Vyoral (rozehrávač BK KVIS Pardubice)

"Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli, dostali jsme za první čtvrtinu 12 bodů, jenže za zbylé tři čtvrtky dalších 80, a s tím se nedá vyhrát skoro nikde, natož v play-off. Klíčem byla naše obrana, přes níž dával soupeř hrozně jednoduché koše. I my se na některé koše hrozně nadřeme, a pak už si v útoku každý dělá co chce a volíme špatné střelecké pozice, ale celé to vychází z obrany. Kdybychom před poločasem udrželi větší vedení, možná to mohlo být jiné. Nicméně do druhého poločasu nastoupíme tak, že Ústí dovolíme chytit delší bodovou sérií a je to pak strašně těžké zastavovat Američany, kteří jsou schopní skórovat téměř z každé pozice."

Dino Repeša (trenér BK KVIS Pardubice)

"Gratuluji ústeckému týmu k vítězství. Začali jsme velmi dobře. SLUNETA dlouho nedala koš a rychle jsme vedli o 13 bodů, ale pak, po prostřídání, jsme bohužel nepokračovali s takovou obranou, jakou hrála první pětka. Po prvním poločase jsme vedli o 4 body, ale měli jsme vést vyšším rozdílem, ještě 2,5 minuty před přestávkou jsme byli ve vedení o 10 bodů. Do druhého poločasu jsme vstoupili se stejnou sestavou, jaká velice dobře zahájila zápas, ale Ústí udělalo šňůru 18:3, což bylo pro konečný výsledek klíčové. Sice jsme se ještě vrátili do těsného bodového kontaktu, až na rozdíl 2 bodů, ale už jsme neměli sílu na to, abychom utkání dovedli do dramatičtější koncovky a otočili ho."

BK SLUNETA Ústí nad Labem - BK KVIS Pardubice 95:83 (12:24, 29:21, 27:19, 25:21)

Body: Hicks 26, Svejcar 23, Martin 17, Pecka 16, Johnson 7, Heinzl a Nábělek po 2. - Dickerson 28, Vyoral 17, Pekárek 8, Štěrba 8, Neal 6, Čolak 5, Potoček 5, Rikič 5, Švrdlík 3. Rozhodčí: Vyklický, Salvet, Linhart. Trestné hody: 27:20 – 17:12.Trojky: 7:9. Osobní chyby: 20:24. Diváci: 940. Stav série: 2:1.