I ve třetím podniku sezony dojela Barbora Laňková na „bedně“. Barvy Orionu dovezla v Dalečíně na stříbrné pozici a stejná jí náleží tak v průběžném hodnocení domácího motokrosového šampionátu.

Na motokrosové trati v obci na Žďársku se v minulosti jezdívalo i mistrovství světa, taková to byla bašta tohoto sportu. V poslední době se tam opět významně investuje a buduje se špičkový tuzemský areál.



Ten hostil třetí podnik domácího šampionátu, který přinesl všechno, co k motokrosu patří: plné rošty, dramatické bitvy, překvapení ve výsledcích i nadšené diváky.



Z litomyšlského Orion Racing Teamu bylo znovu nejvíce vidět Barbora Laňková mezi ženami. „Odvedla svůj stabilní výkon, tentokrát pozávodila svoji přemožitelku z minulého závodu v Pacově Mlýnkovou. Vítězná Vítková byla v Dalečíně nedostižná,“ komentoval manažer Petr Kovář. Laňková si v červenci zajede rovněž na mistrovství světa v Lokti nad Ohří. „Chce si to vyzkoušet a my ji v tom podpoříme. Ve své kariéře už světové body vybojovala, takže věřím, že se jí to povede znovu,“ dodal Kovář.