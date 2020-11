Jediný český účastník seriálu Martin Doubek závodící s podporou mateřského Orion Racing Teamu tam chtěl ve třídě EuroNascar 2 navázat na prvenství z předchozího podniku v Belgii. Což se mu nepovedlo, protože oběma finálovým jízdám tentokrát kraloval Ital Ghirelli, ale litomyšlský rodák zajel i tak velice dobře a potvrdil svoji formu.

První den bral nepopulární „bramborové“ místo, ve druhé rundě si polepšil a cílem proletěl za Italem druhý. A byly tu další stupně vítězů, ačkoli Martin myslel podle svých vlastních slov ještě výš.

„Výsledek mohl být hlavně v sobotu daleko lepší, jenže kvalifikace mi nevyšla podle představ,“ mrzelo Doubka. „Na trati došlo ke kolizi několika vozů a pořadatelé tím pádem měřený trénink zkrátili. A protože zdejší okruh je velmi rychlý a špatně se na něm předjíždí, tak dobré postavení na startu z kvalifikace bylo rozhodující. A mně vyšla jen dvě kola, což stačilo pouze na sedmou startovní pozici,“ vysvětluje Doubek.

V kategorii EuroNascar PRO měl Martin Doubek smíšené pocity, když v prvním finále dojel mezi elitou šestý, druhé ale nedokončil.

Závěrečný závod seriálu je plánován na začátek prosince do španělské Valencie na autodrom Ricardo Tormo.

Nascar Euro Whelen Series, 3. závod v Grobniku (Chorv.)

EuroNascar 2

1. finále: 1. Ghirelli (It., Ford Mustang), 2. Dauenhauer (Něm., Ford Mustang), 3. Risitano (It., Chevrolet Camaro), 4. Doubek (ČR, Ford Mustang). 2. finále: 1. Ghirelli, 2. Doubek, 3. Dauenhauer. Pořadí seriálu: 1. Ghirelli 213, 2. Dauenhauer 200, 3. Brigatti (It., Chevrolet Camaro) 189, 7. Doubek 156.

EuroNascar PRO

1. finále: 1. Longin (Bel., Chevrolet Camaro), 2. Maggi (It., Ford Mustang), 3. Sörensen (Dán., Chevrolet Camaro), 6. Doubek. 2. finále: 1. Day (Izr., Chevrolet Camaro), 2. Hezemans (Niz., Ford Mustang), 3. Sörensen, 18. Doubek. Pořadí seriálu: 1. Day 214, 2. Sörensen 200, 3. Ercoli (It., Chevrolet Camaro) 192, 16. Doubek 108.