Hradeckého MMA fightera Davida Dvořáka čeká za měsíc a půl jeho šestý zápas na půdě nejprestižnější světové soutěže UFC. Soupeřem mu bude ostřílený americký bojovník Matt Schnell. Souboj aktuální desítky žebříčku muší váhy s mužem číslo 8 se odehraje v sobotu 10. června v kanadském Calgary.

Sestřih zápasu David Dvořák vs. Manel Kape | Video: O2 TV Sport

Třicetiletý český hrobník po přesunu do Ligy mistrů MMA nejprve tři duely vyhrál. Pak však přišly dvě porážky na body, takže by nyní potřeboval zase zvítězit. Jenže proti bude stát borec, který má už něco za sebou – třiatřicetiletý Matt Schnell (celým jménem Matthew Christopher Schnell).

„Je to dobrý protivník. Jde o velice zkušeného frajera, který má v UFC spoustu velkých zápasů. Pro mě je to ale obrovská šance dostat se zpět na vítěznou vlnu a přiblížit se k TOP 5. Bude to samozřejmě extrémně náročný fight, ale člověk si prostě nemůže vybírat. Pokud chci být nejlepší, musím porážet všechny soupeře,“ pronesl odhodlaně David Dvořák.

Dvořák se chystá na šestý zápas v UFC. Žádný tlak po dvou prohrách necítím, říká

Schnell v roce 2022 absolvoval tři zápasy, v nichž jednou vyhrál a dvakrát odešel z klece poražen. Undertaker měl loni o jedno střetnutí méně, v obou případech však prohrál na body. Nyní by tedy potřeboval nutně uspět.

„Necítím žádný tlak, tyhle věci na mě nějak nedoléhají. Nebylo to tak ani rok zpátky, když jsem měl za sebou šestnáct výher v řadě a byl deset let neporažen. Jdu do každého zápasu s tím, že ho chci vyhrát a nic jiného mě nezajímá,“ má jasno Dvořák.