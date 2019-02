Svitavy – Pět sezon hráli florbalisté zdejšího FbK v první lize, tedy druhé nejvyšší soutěži České republiky. Třikrát za tu dobu postoupili do play off, ale ročník právě skončený se do dějin klubu zapsal negativním písmem.

Svitavy sestupují do národní ligy, protože nezvládly ani druhé dějství play down a musí tak prvoligovou společnost opustit.



Série proti Hattricku Brno se do Svitav nastěhovala za stavu 1:1 a zdálo se, že tým FbK ještě zabojuje o svoji spásu. Třetí duel se mu ale hrubě nepovedl, vyhořel v zakončení, z jedenadvaceti střeleckých pokusů nebyl ani jeden gólový a za těchto okolnosti se uspět nedalo.



Rozhodující po celou sérii a pro celý trpký svitavský osud bylo střetnutí s pořadovým číslem čtyři. Domácí se v něm za podpory svých fanoušků ještě jednou vzepjali k houževnatému odporu, v polovině utkání vedli 3:2 a enormní bojovností drželi soupeře na uzdě.

Svitavy odehrály v soutěži celkem 37 utkání, jenom v deseti se radovaly z výhry.

Bohužel ve třetí třetině promarnili přesilovou hru a vzápětí toho litovali, když brněnský Kůra nenápadnou střelou vyrovnal na 3:3. Bitva tak našla svoje pokračování v prodloužení, to se hrálo o něco málo více než pět minut a Hattrick udeřil. Fuchsovo zakončení z bezprostřední blízkosti mimo dosah brankáře Lamaře znamenala vedení Brňanů v sérii 3:1 a katovskou sekeru vznášející se nad svitavskými hlavami.



„V naší hře bylo srdíčko, ale to bohužel nestačilo. Ke konci nám už chyběly síly, ale myslím, že se nemáme za co stydět,“ konstatoval vedoucí družstva Lukáš Brýdl.



V úterý 10. dubna zmíněná sekera dopadla s drtivou krutostí. Svitavští se sice už po půlminutě hry ujali vedení po přečíslení a zásahu Sauera, bylo to však naposledy, co se mohli v první lize radovat z náskoku v zápase. Domácí na to reagovali ještě v průběhu úvodní dvacetiminutovky třemi trefami do černého a to byla na svitavské odhodlání přílišná rána.



Hattrick přidal ve druhé třetina ještě jednu využitou přesilovku a zápas plně ovládl. O ten úplně poslední svitavský zápis do prvoligové střelecké listiny se postaral T. Zach. To už se rychle blížil konec duelu a závěrečné minuty svitavského prvoligového působení vypršely.

Florbalová 1. liga, play down, 2. kolo:

3. UTKÁNÍ:

FbK TJ Svitavy – FBŠ Hummel Hattrick Brno 0:6 (0:1, 0:3, 0:2). Branky: 29., 35. a 51. Malich, 13. Grábl, 31. Kůra, 55. Hronek. Rozhodčí: Svrček – Waliczko. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Diváci: 191. Stav série: 1:2.

4. UTKÁNÍ:

FbK TJ Svitavy – FBŠ Hummel Hattrick Brno 3:4 PP (2:1, 1:1, 0:1 – 0:1). Branky: 9. T. Zach, 11. Štarman, 30. L. Zach – 5. Máček, 25. Vojtíšek, 54. Kůra, 66. Fuchs. Rozhodčí: J. Filipčík – O. Filipčík. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 115. Stav série: 1:3.

5. UTKÁNÍ:

FBŠ Hummel Hattrick Brno – FbK TJ Svitavy 7:2 (3:1, 2:0, 2:1). Branky: 14., 18., 36. a 57. Brom, 8. a 47. Fuchs, 39. Marek – 1. Sauer, 47. T. Zach. Rozhodčí: Kačer – Vašíček. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Diváci: 65. Konečný stav série: 4:1, Hattrick Brno bude hrát baráž o udržení v 1. ligy, Svitavy pro soutěžní ročník 2018/2019 sestupují do národní ligy.

Pád neznamená konec florbalu

Kde nastala ta florbalová chyba, zda už na začátku sezony po velkém oslabení kádru, nebo v jejím průběhu, když až na výjimky nedokázal odehrát dva kvalitní zápasy v řadě, to si musí klub zanalyzovat sám. Na těch pět prvoligových sezon ale může být právem hrdý. Za tu dobu dokázal velké věci, není v regionu tolik sportů, které dokázaly našlapat hlediště tak, jako se to povedlo florbalistům Na Střelnici třeba v památných zápasech play off proti Kladnu. Nabídli veřejnosti parádní zážitky a můžou je nabízet i dál. Sestup není koncem florbalu ve Svitavách, naopak může to být svým způsobem nový start.