Pardubický festival šachu a her servíruje hlavní turnaje. Hitem celého 32. ročníku je velmistrovské klání. V letošním roce velice silně obsazené.

Czech Open v akci | Foto: Foto: pořadatele

Na plný plyn. Mezinárodní festival šachu a her vstoupil do svého posledního týdne. Jeho magnetem vždy bývá velmistrovský turnaj. Nejinak tomu je při 32. pokračování této na světě ojedinělé akce. Po třech kolech se může plným počtem tří bodů chlubit šestice. Soupeři teď budou chtít členy vedoucí skupiny obrat. Ono ale na to nečekají… Na druhou stranu při švýcarském systému se ti nejlepší za chvíli střetnou mezi sebou.