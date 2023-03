V sobotním utkání převedli Litomyšlští zodpovědný a takticky vyspělý výkon především v defenzivě. Poučili se z domácího druhého duelu, v němž nafasovali desítku, a soupeřovu útočnou sílu dokázali do značné míry eliminovat. Sami bylo dostatečně produktivní, k vítězství nakročili povedeným úsekem mezi 25. a 34. minutou, v němž nasázeli do kutnohorské sítě tři „kusy“. V nástupu do třetí periody přidali čtvrtý a přestože se domácí ještě přiblížili na rozdíl dvou branek, tak se závěr dohrál pod litomyšlskou taktovkou. „Byl to dobrý koncentrovaný výkon po celou dobu. Povedený vstup do druhé třetiny a pohlídaná koncovka utkaní nám zajistily mečbol,“ vyjádřil se asistent trenéra Dominik Novák.

Jednadvacet a dost. Tuři padli na jihu Čech a přišli o svoji neporazitelnost

Mečbol však zůstal druhý den pohříchu neproměněn. Proč, to je jasné hned při pohledu na konečný výsledek, protože sedm inkasovaných branek oproti dvěma, to je setsakramentský rozdíl. Možná jedním z klíčových faktorů byl gól do „šatny“, který dal za stavu 3:3 domácí Zelený v čase 39:07. Třetí třetina potom hostům úplně utekla, protivník přidal další tři góly a odmítl konec série. „Opět se jednalo o vyrovnané utkání, bohužel jsme se dopustili několika chyb, které soupeř potrestal. Těšíme se na rozhodující zápas,“ uvedl Dominik Novák. Přesně tak, nad rozlitým mlékem po čtvrtém utkání nemá smysl plakat, pátý duel začne znovu od nuly a že Litomyšl dokáže Kutnou Horu porazit, to už dvakrát předvedla. Tak proč by to nemohlo vyjít potřetí, že…

Můj dům je můj hrad. Finálová dvojice: Nový Bydžov versus Litomyšl

Vyrovnané zápolení si nakonec asi pátou kapitolu zasloužilo. Není to zdaleka jediný případ, z osmi sérií úvodního kola se jich hned šest (!) bude rozhodovat v pátých zápasech. Postup si zatím zajistily jenom celky Třince (přes Rtyni v Podkrkonoší) a Zlína (přes Mohelnici). Právě se Zlínem se ve druhém kole play up utká vítěz florbalové bitvy mezi Kutnou Horou a Litomyšlí.

DIVIZE, PLAY UP, 1. kolo:

3. ZÁPAS: FBC Kutná Hora – Florbal Litomyšl 2:5 (0:0, 0:3, 2:2). Branky: 47. a 54. Martin – 25. Štarman, 26. M. Háp, 34. Švec, 43. Kulhavý, 60. M. Boštík. Rozhodčí: Verner – Preclík. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 209.

4. ZÁPAS: FBC Kutná Hora – Florbal Litomyšl 7:4 (1:1, 3:2, 3:1). Branky: 40. a 51. Zelený, 10. Martin, 21. Martínek, 35. Vávra, 48. Listík, 56. Jedlička – 6. a 38. Lamplot, 21. a 60. Gregor. Rozhodčí: Grigar – Kotyza. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. Diváci: 235. Stav série: 2:2.

Litomyšl: Stráník (Vašek) – Lamplot, Kulhavý, Nonn, Ondráček, Renza, T. Novák, M. Boštík, Švec, M. Háp, Nykl, Gregor, Štarman, T. Boštík, Macek, Stuchlík, Ryšavý, Kučera, Novotný.