Ve strašidelných kulisách prázdné haly se hrál od začátku útočně laděný basket. Dlouho se zdálo, že se bude hrát v režii Turů, kteří si i díky čtyřem trojkám vybudovali solidní náskok. Ten se posléze vyšplhal až na šestnáct bodů, když hradecká obrana nestíhala svitavské nájezdy. Jenže Sokoli se nevzdali a také svitavskou defenzivu zahnali do úzkých. Úřadovat začal neudržitelný Stamenkovič a důsledkem bylo, že do kabin se šlo za minimálního rozdílu.

Po změně stran začaly oba celky bránit přece jen důsledněji a skóre se posouvalo pozvolněji, lehounce napřed byli tentokrát hosté. V závěrečné čtvrtce se Turům ještě podařilo odskočit na 79:72, to ale bylo z jejich strany všechno. Koncovku duelu totiž jasně ovládl Hradec, zbývající úsek vyhrál neuvěřitelným poměrem 25:7 (!!) a dirigován skvěle hrajícím duem Stamenkovič – Sedmák si došel pro překvapivé, ale zasloužené vítězství.

Nejdeme tam, nerveme se, nejsme agresivní…

„Do zápasu jsme vstoupili, jak jsme chtěli, za patnáct minut jsme dostali sedmadvacet bodů, za dalších pět minut potom dvacet a do šaten šli za stavu plus jedna. A když jsme ve čtvrté čtvrtině utekli na sedm bodů, tak místo toho, abychom zápas ukončili a náskok zvýšliili, tak dostaneme okamžitě dvě trojky,“ kroutil hlavou trenér Turů Lukáš Pivoda. Není novinkou, že jeho svěřenci mají potíže na doskoku, ale prohrát v této činnosti s Hradcem o patnáct míčů, to je tedy síla… „Tohle není omluvitelné. Nejdeme tam, nerveme se, nejsme agresivní a neplníme absolutně žádné pokyny. Nechci to házet jen na hráče, je to chyba nás všech, ale týden a půl něco děláme na tréninku a potom to nejsme schopni přenést do zápasu. A to se bavíme o triviálních věcech, jako je odstupování ze slabé strany a bránění vymezeného území, protože dostáváme spoustu jednoduchých košů,“ lamentoval svitavský lodivod.

Králem palubovky byl Stamenkovič, na jeho hru Tuři nenašli protizbraň. „O poločase si řekneme, že do něho budeme hrát tvrdě a agresivně, a výsledkem je, že má efektivitu 48 a rozebírá nás do jakékoli obrany,“ krčí rameny Pivoda. Spokojen nemohl být ani se střeleckou úspěšností. „Když máme doma trojky za 25 procent a většina našich střelců nemá ani dvacet, tak to se potom těžko hraje. Začíná to být klišé, ale nezbývá nic jiného než makat na tréninku, snažit se chyby odbourat a zvednout hlavy. Je to ale pořád stejná písnička, ať se bavíme po dobrém nebo po zlém, není tam žádná změna,“ uzavřel rozčarovaný svitavský trenér.

To jeho protějšek Lubomír Peterka byl v sedmém nebi, tohle je velké vítězství Královských sokolů. „Musím klukům poblahopřát. Za stavu minus šestnáct by na nás nikdo nevsadil, ani diváci, kdyby tu byli. Náš tým ovšem ukázal charakter, ještě do poločasu jsme se postupně dostali do zápasu. I po přestávce jsme byli vyrovnaným soupeřem a nakonec jsme to přetlačili. Když vidím statistiky, tak jsme zvítězili zaslouženě. Vyhráli jsme doskok, měli výborné procento trojek. Domácí zkoprněli a nevěděli, co s námi,“ pochvaloval si Peterka. Hvězdu utkání nemusel hledat dlouho. „Pedja Stamenkovič byl famózní a stal se strůjcem vítězství. Jsem hodně šťastný, venkovní výhra nám hodně pomůže, tím spíše na horké svitavské půdě, i když bohužel bez diváků,” dodal hradecký lodivod.

„Hrajeme špatně. Nejde nám to, na hřišti nekomunikujeme, jak bychom měli, podle toho vypadají i naše výsledky. Pořád se bavíme o tom, že chceme pro Svitavy vybojovat nějaké úspěchy, ale musíme si uvědomit, že všechno začíná teď od prvních zápasů. V sobotu proti Kolínu musíme vyhrát, jinak můžeme na úspěchy rychle zapomenout," bije na poplach svitavský střelec Matěj Svoboda.

„Zápas se ze začátku pro nás nevyvíjel dobře, ale do poločasu jsme se dokázali vzpamatovat a tenhle návrat do utkání byl myslím rozhodující, protože potom jsme měli větší energii a cítili, že můžeme vyhrát. Musím pochválit Pedju Stamenkoviče, který byl X-faktorem utkání. Jsem rád, že nám po smolném zápase v Ústí nad Labem konečně padly nějaké střely. Vyhrát tady je velký svátek," netajil se hradecký Peter Sedmák.

V neúplné tabulce je Hradec osmý (2/3) a Svitavy zůstaly jedenácté (1/5). Tuři v sobotu hostí Kolín, Královští sokoli přivítají o den později Opavu.

KOOPERATIVA NBL, 7. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – Královští sokoli Hradec Králové 86:97 (28:19, 48:47, 65:66)

Body: Svoboda 25, Marko 17, Bujnoch 17, Proleta 9, Slezák 9, Welsch 4, Goga 4, Sehnal 1 – Stamenkovič 26, Sedmák 20, Lošonský 17, Halada 13, Šoula 13, Peterka 8. Rozhodčí: Blahout, Kurz, Perlík. Fauly: 21:17. Pět chyb: 40. Svoboda (Svitavy). Trestné hody: 17/12 – 17/15. Trojky: 8:12. Doskoky: 27:42. Hráno bez diváků. Hráč zápasu: Stamenkovič (Hradec Králové).