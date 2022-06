Za jeho splněním vyrazili jeho svěřenci v kvapíkovém tempu, soupeře z Přerova ve svém úvodním vystoupení převálcovali více než třicetibodovým rozdílem. Po trochu rozpačitém prvním poločase Litomyšlští vyhráli třetí periodu 27:8 a nebylo co řešit.

Duel s Frýdkem Místkem byl, jak se později ukázalo, klíčem k úspěchů. Však se také rozhodoval se závěrečným klaksonem. „Hra soupeře stojí na rozehrávači Navrátilovi, což je pro zajímavost mladší bratr zpěváka Miraie. Dlouho jsme si s jeho rozehrávkou a nájezdy nevěděli rady a v poločase ztráceli sedm bodů,“ popisuje trenér. Po změně stran se účinný recept podařilo nalézt a rázem z toho bylo slibné desetibodové vedení. „Bohužel jsme náskok dlouho neudrželi a protivník hru opět vyrovnal. Duel tak dospěl do dramatické koncovky. Za stavu 80:80 jsme měli dvacet vteřin před koncem po time outu šanci na útok, ve kterém dokázal Filip Suchomel z nájezdu skórovat. Do konce chyběly čtyři sekundy a po oddechovém čase soupeře si vzal míč právě Navrátil, který naštěstí pro nás těžkou trojku přes obránce netrefil a mohla propuknout naše radost,“ popisuje Martin Šorf.

Zmíněný Filip Suchomel byl hvězdou celého kvalifikačního klání, ve třech zápasech nasázel celkem 74 bodů!

A úřadoval také v závěrečném klání, v němž Litomyšl v souboji neporažených celků výrazně přehrála domácí Olomouc. „Taktika byla jasně stanovená, ale bohužel se nám ji nedařilo dlouho plnit, takže byl zápas po většinu první půle vyrovnaný. Aktivní presingová obrana nám ale zafungovala v poslední minutě, kdy jsme měli tři zisky a do šaten odcházeli s náskokem jedenácti bodů. Tento úsek nás nabudil, ve třetí čtvrtině jsme byli schopni presovat a získávat tak snadno míče. I náš přechod do útoku se výrazně zrychlil, soupeř si s tímto stylem basketbalu nevěděl moc rady a my postupně navyšovali naše vedení. Na klucích bylo vidět velké odhodlání uspět, které se přetavilo do zasloužené výhry. V sezoně 2022/2023 se bude v Litomyšli hrát liga juniorů,“ raduje se Martin Šorf a s ním celý jeho tým.

Výsledky kvalifikace:

Adfors Basket Litomyšl – TBS Přerov 90:56 (29:16, 47:39, 74:47)

Body: Suchomel 22, Vomáčka 17, Kubíček 14, Švanda 10, Hanuš 6, Brýdl 5, Grujbár 5, Ropek 5, Černý 4, Sedláček 2.

Basketpoint Frýdek-Místek – Adfors Basket Litomyšl 80:82 (25:24, 47:40, 64:66)

Body: Suchomel 21, Vomáčka 19, Ropek 13, Kubíček 12, Grujbár 6, Švanda 6, Sedláček 3, Černý 2.

Adfors Basket Litomyšl – SK UP BCM Olomouc 94:65 (28:30, 51:40, 75:52)

Body: Suchomel 33, Vomáčka 22, Sedláček 12, Brýdl 10, Kubíček 9, Černý 2, Grujbár 2, Ropek 2, F. Tupec 2.