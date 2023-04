/CHANCE ŽBL, FOTOGALERIE/ Basketbalistky Hradce Králové ztratily v koncovce druhý zápas v souboji o třetí místo s Chomutovem a v sérii hrané na tři vítězství prohrávají 0:2. Ve čtvrtek tak budou na severu Čech (18.00) odvracet dva mečboly soupeřek.

Chance ŽBL, o třetí místo - 2. zápas: Hradec Králové (v bílém) - Chomutov | Foto: Luboš Lorinc

Stejně jako první, tak i druhé střetnutí série o bronz bylo nesmírně vyrovnané se šťastným finišem pro soupeře. Čtyři minuty před koncem se Lvice dostaly do osmibodového trháku, jenže Chomutov se dotáhl a rozhodovaly poslední sekundy.

Když sedm vteřin před sirénou proměnila Zeithammerová obě šestky, Hradec vedl 60:59. Ovšem poslední slovo měly hostující Levhartice. Nejprve si vzaly timeout, následně z půlky hřiště vyhodily míč na Bartoňovou, ta se podél základní čáry lehce zbavila Zeithammerové a zmrazila hradeckou halu na Eliščině nábřeží.

Chance ŽBL, o třetí místo - 2. zápas: Hradec Králové (v bílém) - ChomutovZdroj: Luboš Lorinc„Prohrály jsme si to samy. Byly tam stupidní chyby, mentální. Nemůžu vytknout bojovnost, holky šly na krev. Na to, že nebyly úplně zdravotně v pořádku, tak do toho daly sto procent. Vedly jsme o šest bodů a místo toho, abychom volily lepší střely a byly trpělivější, došly si pro faul, tak to hráčky nepochopitelně střílely dál za tři body, kde jsme v celém zápase trefily jednu střelu z dvaceti. Pak střílíme z protiútoku trojku, abychom na druhé straně dostaly koš s faulem. K tomu není co dodat a asi za to přišel zasloužený trest v koncovce,“ řekla hradecká trenérka Romana Ptáčková.

„Nebudu lhát, samozřejmě je to pro nás velice nepříjemné prohrávat v sérii 0:2, ale já vždycky říkám, že zajíci se počítají až po honu. Troufám si tvrdit, že ještě není konec a můžeme to obrátit. Věřím nám i na venkovní palubovce, kde teď nemáme absolutně co ztratit a dáme do toho všechno,“ naznačila křídelnice Pamela Therese Effangová, že Lvice rozhodně nic nebalí.

O třetí místo – 2. zápas

Sokol Hradec Králové - Levhartice Chomutov 60:61 (23:21, 34:34, 44:43). Body: Effangová 19, Zeithammerová 16, Havrylchyková 12, Fišerová 7, Vojtíková 4, Velichová 2 - Wynn-Pollardová 23 (16 doskoků), Kadlecová 10, Bartoňová 9, Fučíková 7, Brejchová 5, Satoranská 5, Hibalová 2. Rozhodčí: Jedlička, Komprs, Scholzová. Trojky: 1:6. Trestné hody: 18/11 – 21/15. Doskoky: 55:49. Fauly: 21:19. Pět osobních chyb: 0:1 (38. Kadlecová). Diváci: 238. Stav série: 0:2.