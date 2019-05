Dva rivalové sní o finále Kooperativa NBL. Jen jednomu z nich se sen vyplní. Buď Svitavám, nebo Děčínu. Semifinálová série má před sebou úvodní dva duely ve sportovní hale Na Střelnici. Ten první se hraje v pondělí v 18 hodin, v úterý se začne o hodinu později. V obou případech budou přítomny kamery České televize.

Dekstone Tuři Svitavy vs. Sluneta Ústí nad Labem, 5. čtvrfinále | Foto: Eduard Hromadník

„Válečníci doslova vybojovali čtvrtfinále proti Opavě v poměru 4:3, když si každý z celků držel domácí neporazitelnost. Samozřejmě jsme bedlivě sledovali tuhle sérii a našeho soupeře, který prošel doslova turbulentní sezonou,“ připomněl svitavský lodivod Lubomír Růžička, že Severočeši mimo jiné měnili v průběhu soutěže trenéra.



„My se soustředíme na naši hru a naše pravidla, chceme vstoupit do série s maximálním nasazením a odhodláním, abychom byli úspěšní. Klíčem k dosažení tohoto cíle bude eliminovat hru soupeře, jeho klíčových hráčů a dobře číst děčínské obranné systémy, které se během zápasu velmi často mění. Náš tým je připraven kompletní, chybět bude jen dlouhodobě zraněný Kotásek,“ přidal pozitivní informaci trenér Růžička.



„Děčín vyznává tvrdý a fyzický způsob hry, takže se s tím musíme vyrovnat. Je třeba odvést dobrou práci v týmové obraně, na doskoku a v přechodové fázi. Pokud vše dokážeme, máme šanci zvítězit, přestože tým Děčína hraje od chvíle, co vstoupil do skupiny A1, velmi solidní basketbal,“ je přesvědčen křídelník Sean O'Brien.



„Pondělní a úterní zápas odehrajeme venku. Tuři mají zkušený tým, který ví, jak hrát vyřazovací část. Nečekají nás jednoduchá utkání, ale budeme se rvát o co nejlepší výsledek,“ slíbil děčínský trenér Tomáš Grepl.



„Máme za sebou neobyčejnou sérii sedmi zápasů ve dvanácti dnech, z toho tři utkání na opačné straně republiky. My i Opava jsme dali do čtvrtfinále maximum úsilí, oba týmy měly neskutečnou podporu fanoušků a někdo by si mohl myslet, že toho máme dost. Ale naopak: Dostali jsme větší hlad. Pokud dostanete něco zadarmo, nikdy si toho nebudete vážit jako toho, co si tvrdě vybojujete,“ řekl pro klubový web Šimon Ježek, křídelník BK Armex Děčín,