Svitavský basketbalový kádr pro novou sezonu Kooperativa NBL se rychle plní. V minulých dnech oznámilo vedení Dekstone Turů angažování dalších tří zajímavých českých hráčů. Po dříve avizovaných příchodech exopavských Václava Bujnocha s Rostislavem Dragounem tentokrát Svitavští sáhli do vod BK Olomoucko a nadto přidali ještě posilu z řad pražských vysokoškoláků.

Před prací manažerů a trenérů tak lze pouze smeknout, protože na začátku června mají v kupě silný český základ družstva, se kterým budou chtít znovu zaútočit na medailové pozice. V tomto směru mají před většinou dalších konkurentů nezanedbatelný náskok.

PO LETECH ZPĚT DOMA

Čtyřiadvacetiletý křídelník Marek Sehnal se vrací do svého mateřského klubu, ve kterém v sezoně 2013/2014 odehrál svoje první duely v nejvyšší soutěži. Následně zamířil na Hanou, kde nejprve působil v prostějovských barvách a další tři ročníky strávil v BK Olomoucko, se kterým si sáhl na ligový i pohárový bronz. Má zkušenosti z mládežnických a univerziádních reprezentací, v NBL odehrál 208 střetnutí a dal 958 bodů.

„Cítil jsem, že potřebuji změnu prostředí k dalšímu rozvoji, takže jsem vděčný, že budu moci hrát právě ve svém rodném městě. Velmi se mi líbí přístup realizačního týmu a směr, jakým se klub ubírá. Pevně věřím, že se budeme prát o nejvyšší příčky,“ vyjádřil se Marek Sehnal, od něhož si velký přínos slibuje i trenér Lukáš Pivoda. „Přichází další dříč přinášející agresivitu, bojovnost, ale také kvalitu na obou stranách hřiště. Spolu s jeho charakterem a vysokou pracovní morálkou má předpoklady se i nadále výrazně zlepšovat,“ věří kouč.

HODÍ SE DO STYLU HRY

Z téhož směru přichází do haly Na Střelnici třiadvacetiletý rozehrávač Adam Goga, který poprvé v kariéře opouští Prostějov. Nastupoval v jeho dresu a posléze za Olomoucko. Rovněž on měl podíl na zisku třetích míst svého klubu v Kooperativa NBL a českém poháru, zahrál si v mládežnických reprezentacích a na univerziádě, jeho dosavadní bilance v nejvyšší české soutěži se zastavila na číslech 125 duelů a 299 vstřelených bodů.

„Byl jsem velmi potěšen zájmem ze strany svitavského klubu. Těším se na novou výzvu, doufám, že budu týmu prospěšný a společně budeme plnit vysoké cíle. Z celého týmu cítím velkou profesionalitu,“ svěřil se Goga s prvním dojmy. „Je typem vyššího rozehrávače s dlouhými pažemi, díky čemuž se výborně hodí do stylu naší hry, který chceme praktikovat. Slibujeme si od něj vysokou intenzitu a zrychlení naší hry směrem na útočnou polovinu. Jsem přesvědčen, že má šanci stát se velmi slušným rozehrávačem,“ netají se očekáváním trenér.

PŘITVRZENÍ POD KOŠEM

Jedenáct let strávil na pražské Folimance Jan Křivánek, z toho osm let na ligové úrovni (250 utkání, 1276 bodů). Hráč s mimořádným basketbalovým rodokmenem prošel mládežnickými reprezentacemi, zahrál si na univerziádě a objevil se i v širším reprezentačním kádru mužů. Jeho největším týmovým úspěchem je letošní stříbro z Final Four českého poháru.

„Vážím si projevené důvěry ze strany svitavského klubu. Těším se na nové spoluhráče, realizační tým a diváky, kteří hostujícím týmům umí hru znepříjemnit jako nikde jinde v lize. Udělám vše pro to, abych Turům pomohl ke splnění medailových cílů,“ uvedla nejnovější svitavská akvizice. „S jeho příchodem posilujeme naši podkošovou sestavu a komplexnost na obou stranách hřiště. Budeme ho využívat na pozici 4, kde od něj očekáváme tvrdou a flexibilní práci na obranné polovině. V útočné fázi ho chceme použít jako tzv. point forwarda, když pro tuto roli má dobré předpoklady,“ myslí si Pivoda.

Pět nových příchozích Čechů znamená výrazný příliv čerstvé krve do svitavského basketbalového organismu a zároveň potvrzení aktuální pozice Dekstone Turů na tuzemském trhu. Navíc se nejedná o neznámá jména, nýbrž o hráče, za nimiž je vidět ligová stopa a ve většině případů docela výrazná. Ze Svitav se zkrátka v českém basketbale stala atraktivní značka a nabídka od nich je vyhledávaná po všech stránkách…