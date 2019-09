Jak vyhrát prohraný zápas. Školení na tohle téma uspořádali svitavští florbalisté ve sportovní hale v Křenovicích u Brna, kde má svoje domácí prostředí celek Aligators Klobouky.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD

A že hovoříme o prohraném utkání? Inu, pokud v čase 49:01 inkasujete branku, po které soupeř vede 6:2, blíží se naděje na úspěšný výsledek limitně nule. Jenže právě tento souboj byl jedním z těch výjimečných, kdy se dějí „zázraky“. Možná, že hosty postavilo na nohy, když hned za půl minuty sami skórovali, ale ani tak to pro ně nevypadalo dobře. Závěrečnou desetiminutovku však odehráli parádně. Roli zde zřejmě sehrálo i podcenění situace na straně domácích, je to pravděpodobné. V čase 56:20 totiž Svitavy vedly a šokovaný protivník se nezmohl na jakoukoli reakci. Suma sumárum, na totální obrat hostům stačilo necelých sedm minut, během kterých nasázeli pět „kusů“. Nevídaná záležitost! „Soupeř nás trestal z rychlých protiútoků avšak po heroické třetí části jsme dokázali zápas dotáhnout do vítězného konce,“ uvedl vedoucí svitavského týmu Vít Sauer.

V neděli 22. září od 17 hodin se tým FbK poprvé v sezoně představí na domácí palubovce v hale Na Střelnici, a to v utkání proti ostravskému družstvu FBC Letka Toman Finance Group.

1. kolo:

Aligators Klobouky Teamstore.cz – FbK TJ Svitavy 6:7 (1:0, 2:1, 3:6). Branky: 5. a 37. Zbořil, 36. Klimeš, 43. Král, 46. Fila, 50. Ducar – 50. a 53. Říha, 23. Beneš, 47. Prudil, 54. Hynek, 56. Musil, 57. Kulhavý. Rozhodčí: Obalil – Pivoda. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 27.

DIVIZE D

Nepovedený vstup do sezony mají za sebou florbalisté ze Smetanova města. V obou zápasech se potýkali především s defenzivou, ve které kupili chyby a obdrželi velmi laciné góly. V Pacově inkasovali devětkrát, a to je zkrátka příliš. Doma proti Jihlavě Litomyšlští po většinu utkání dotahovali ztrátu a i když dokázali soupeře ke konci zatlačit, nestačilo to.

1. kolo:

Pacovští Honzíci – FBC Peaksport Litomyšl 9:7 (1:2, 3:1, 5:4). Branky: 40., 43. a 55. Doubek, 12. a 60. Buřič, 32. a 37. Paták, 47. Škoda, 55. Kubíček – 11. a 59. Švec, 16. a 29. Novák, 57. a 60. Štarman, 57. Lamplot. Rozhodčí: Štěcha – Ležák. Vyloučení: 1:4. Využití: 3:1. Diváci: 22.



FBC Peaksport Litomyšl – SK Jihlava 5:6 (2:2, 1:2, 2:2). Branky: 51. a 60. Švec, 10. M. Háp, 16. Lamplot, 31. Žák – 37. a 54. Paul, 3. Vyskočil, 19. Holoubek, 30. Beránek, 45. Přikryl. Rozhodčí: Nguyen Duc Trung – Kytler. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 79.