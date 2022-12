Jeleni jsou po podzimu druzí za Kert Parkem Praha, to musí být příjemný pohled na tabulku… Z týmu navíc sálá pohoda, v čem je to kouzlo?

Kouká se na to moc hezky. Upřímně, říct mi někdo, že budeme mít po podzimu stejně bodů, jako na konci základní části předešlé sezony, tak se tomu zasměju. Sedlo si tak nějak všechno, co si sednout mělo. Pro mě tam jsou asi tři hlavní věci. Příchod trenéra Michala Kováře, který nám velice energicky rozkopal zajetou rutinu a týmu dal šťávu. Potom je to určitě produktivita hráčů, třeba Michala Macháčka a Davida Halbrštáta jsem dlouho neviděl na hřišti takhle řádit. A za třetí, nové posily zapadly do týmu fantasticky. Myslím hlavně lidsky, všechno jsou to výborní hokejbalisté a ještě lepší lidé. Ale málem bych zapomněl ještě na jednu důležitou věc. Tou je nový předseda klubu a trenér mládeže Petr Šťovíček. Také přinesl do klubu nový vítr a když byl s námi na výjezdu, tak jsme neprohráli.

Vy jste ke konci podzimní část utrpěl zranění v zápase v Prachaticích. Prozraďte, kdy se znovu vrátíte do letohradského dresu?

Bohužel ano, ale snad už jsem z nejhoršího venku. Postupně teď zkouším nohu více a více zatěžovat, musím cvičit a v lednu už snad plně naskočím do zimní přípravy. Ale bude to chtít věnovat teď tomu kolenu náležitou péči.

Michal Novák.Zdroj: Iva Janoušková

Po svátcích Jelenům startuje zimní příprava. Je vaše gólmanská v něčem speciální?

Pokaždé to je trochu jiné. S trenéry se o tom bavím, domlouváme se na tréninkových jednotkách a jejich obsahu. Vždycky jako brankáři máme nějakou část tréninku pro sebe, zaměřujeme se hlavně na postřeh, odrazy a obratnost. K tomu si pak během týdne dělám něco svého.

Jeleni hned na úvod jara přivítají na konci února v regionálním derby Pardubice, Jeleni mají Perníkářům co vracet, protože právě tam nechali tři z devíti ztracených podzimních bodů. Jaké to utkání podle vás bude?

Bojím se, že bude ještě trochu zmrzlé. Hrát už na konci února je v našich podmínkách trochu obtížnější než v jiných regionech. Samozřejmě chceme vrátit Pardubicím podzimní prohru. Budeme chtít odstartovat jarní část co možná nejlépe a udržet si vítěznou sérii na domácím hřišti. S Pardubicemi se potkáváme velmi dlouho a pravidelně, tak doufám, že to bude pro fanoušky super zápas plný emocí.

Není tajemstvím, že se věnujete i gólmanským tréninkům, a to nejen v klubu. Takže trénování je cesta, po které byste také chtěl jít?

Je to tak, trénuji u nás v klubu malé brankářské sviště. Práce s nimi mě baví, takže jednou, až už ucítím, že věk zavelel, jim do toho půjdu rád kecat. Ale samozřejmě věřím, že to bude za dlouho. Stále mě nejvíce baví chytat a tomu se chci věnovat naplno.

Iscarex Cup má za sebou další úspěšný ročník. Hübl a Nováková jsou jeho šampióny

Jaký byl pro vás končící rok 2022 a co na vás čeká v roce s třiadvacítkou na konci?

Nemůžu si na rok 2022 stěžovat. Hokejbal se hrál, v rodině jsme všichni zdraví a z vysoké školy mě zatím nevyhodili. Ještě k tomu jsem dostal možnost dělat další z věcí, která mě neskutečně baví, naplňuje mě a bude mě snad po zbytek života živit, a to je učitelské povolání. V novém roce mě čekají státnice a jarní část extraligy a první ligy s Poličkou. Věřím, že vše dopadne co nejlépe. (jan, rh)

Snový podzim pro Jeleny

Letohrad – Prachatice 4:1

Hradec Králové – Letohrad 3:4

Letohrad – Kert Park Praha 7:4

Pardubice – Letohrad 2:1

Karviná – Letohrad 2:4

Letohrad – Hostivař 3:2

Ústí nad Labem – Letohrad 3:0

Letohrad – Plzeň 6:3

Letohrad – Kladno 4:3

Dobřany – Letohrad 1:2

Letohrad – Svítkov Stars 2:0

Prachatice – Letohrad 3:5

Letohrad – Hradec Králové 4:0

Kert Park Praha – Letohrad 7:1