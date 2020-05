Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge pokračuje pro Švrdlíka, Puršla a Svobodu.

Šimon Puršl ze Svitav je těsně bráněn pardubickým mladíkem Tomášem Tkadlecem. | Foto: ČBF/Robert Vlachynský

Konečný účet. Tedy po základních kolech. Nová soutěž Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge se přehoupne do druhé fáze. Kluby z Pardubického kraje nasadily do hry šest svých vyslanců. Do regionálních finále jich postoupila polovina.