Polička – Poprvé v historii ankety Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska byl jako jednička vybrán zástupce kolektivního odvětví. Basketbalista ROMAN MARKO je skutečně týmových hráčem, o tom se může přesvědčit každý, kdo navštěvuje duely svitavských Dekstone Turů.

Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska za rok 2018 Roman Marko. | Foto: Petr Šilar

Také individuální výkony však stabilně podává excelentní, zejména statistiky asistencí mu často říkají „pane.“ Není pochyb o tom, že je důstojným nástupcem svých velkých předchůdců na sportovním trůnu Svitavska.



V anketě jsme hodnotili sportovní rok 2018. Jaký pro vás byl?



Pro mě to byl rok určitě úspěšný, protože si myslím, že jsme v klubu udělali kus dobré práce. Byl jsem součástí týmu, který fungoval a který dosáhl dobrých výsledků. Také po individuální stránce jsem byl spokojen, navíc se mi vyhýbala zranění, takže to byl určitě pozitivní rok.



Byl jste vždy raději členem sportovního kolektivu, nebo jste vyzkoušel také individuální odvětví?



Od mala jsem byl rád v týmu, hráli jsme všechny možné kolektivní sporty, fotbal, basket, volejbal, vybíjenou a podobně. Bavilo mě prostě být takhle mezi kluky, kteří jsou mi blízcí, kteří byli jako já zapálení do sportu. Individuální sport jsem na nějaké závodní úrovni neprovozoval.



Jako aktivní sportovec nepochybně nesledujete jenom „váš“ basketbal, ale i další sporty. Jaké máte nejraději?



Je to fotbal, hokej, případně tenis, tedy odvětví, která jsou u nás nejrozšířenější a nejvíce propagovaná. Snažím se udržovat si přehled o fotbalovém a hokejovém dění jak v Česku, tak v zahraničí. Samozřejmě pokud se koná olympiáda, mistrovství světa a další velké akce, tak si rád pustím atletiku, plavání, lyžování, prakticky cokoli. Jsem nadšený sportovní fanoušek.



I ve vaší basketbalové přípravě, hlavně mimo hlavní sezonu, přijdou ke slovu i jiné druhy sportů. Které vám trenéři ordinují nejčastěji?



V přípravném období podstupujeme pravidelně tréninkové dávky, co se týče posilovny a atletiky. K tomu se přidává nějaká regenerace například formou plavání. V soutěžním období, kdy máme zápasy, se věnujeme jenom basketbalu a specifickým herním věcem, k tomu bývá občas posilovna. K ničemu jinému však není prostor ani dost času, protože utkání jdou rychle za sebou.



Když jste to zmínil, co vy a posilovna? Ne pro všechny sportovce je to zrovna populární součást tréninku…



Mám k tomu neutrální vztah. Že bych to zrovna miloval, to se říci nedá, ale že bych k tomu měl odpor, to také ne. Je to součást mé práce a tak to beru. Mám raději herní přípravu než zvedání želez, ale k tréninku to patří.



Co pro vás znamená ocenění nejlepšího sportovce okresu?



V první řadě překvapení, protože jsem vůbec netušil, že bych mohl být vyhlášen a že figuruji v nominaci. Pokud jsem dostal takovéto ocenění, kterého si vážím, tak si říkám, že to, co dělám každý den pro svůj sport, že trénuji, hraji zápasy, v podstatně celý svůj životní režim obětuji basketbalu, má nějaký smysl.



Rok 2018 pro vás byl nadmíru úspěšný, to jsme řekli. Vaše přání do roku letošního?



Hlavně zdraví, to je základ všeho. Rád bych, aby mě basket pořád bavil. Jestliže můžete dělat to, co vás skutečně baví, a ještě si tím vyděláváte peníze, tak je to skvělá kombinace. A logicky toužím také po sportovním úspěchu v téhle ligové sezoně. Myslím, že ji máme slibně rozehranou, náš basket vypadá docela dobře, a pokud by se nám povedlo vylepšit loňské umístění a získat medaili, bylo by to vynikající.