Za Tury ovšem zatím zaostává ve vyrovnanosti kádru a šíři rotace. Je si toho vědom také ústecký trenér Antonín Pištěcký. „Svitavy se mohou opřít o více hráčů a vždy vyběhne někdo, kromě stabilního Marka a v obou zápasech Aikena, kdo se k nim přidá. V pondělí to byl O'Brien. U nás se bohužel některé opory hledají, hlavně Ladislav Pecka. My v užší rotaci jejich body potřebujeme a chybí nám,“ připomněl trápícího se klíčového pivota, jenž dal v pondělním druhém čtvrtfinále za více než dvacet minut na hřišti jen dva body. A to je pro Slunetu zákonitě obrovský problém, který ani mimořádné výkony podávající veterán Pavel Houška nedokáže nahradit.



„Do Ústí jsme odjeli posíleni dvěma domácími výhrami. Nicméně k ukončení série potřebujeme ještě dvě další vítězství, což znamená, že ke dvojutkání na půdě soupeře musíme nastoupit plně koncentrovani. Potřebujeme omezit zbytečné chyby v obraně a v útoku dobře pohybovat míčem,“ uvedl před třetím utkáním asistent svitavského trenéra Lukáš Pivoda. „Máme dvě výhry, ale k postupu je třeba získat čtyři. Do zápasu musíme nastoupit od prvních minut na sto procent. Důležité je, abychom soupeři nedovolili útočný doskok, zamezili jeho rychlému protiútoku a abychom si půjčili míč v útoku,“ dodal hrdina pondělní koncovky Luboš Kovář.



Třetí pokračování čtvrtfinálového zápolení se hraje v aréně Slunety ve čtvrtek od 18 hodin, o den později startuje ve stejný čas bitva s pořadovým číslem čtyři. Ideální scénář samozřejmě říká, že po něm by mohlo být o ligovém semifinalistovi rozhodnuto…