Polička – V Tylově domě budou v úterý večer slavnostně vyhlášeni nejúspěšnější sportovci Svitavska za rok 2017. Oceněny bude celkem čtyři desítky laureátů v kategoriích jednotlivců a kolektivů.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců regionu Svitavska v Tylově domě v Poličce. | Foto: Deník/Petr Šilar

Z velkého počtu návrhů zaslaných sportovními kluby a veřejností je vybrala odborná komise. Všichni si pro svoje ocenění za dosažené výsledky a výkony v uplynulém kalendářním roce vystoupí na pódium Tylova domu. Stejně jako ten sportovec, který zvítězil v hlasování našich čtenářů, které se odehrávalo v prvním polovině ledna. Z něho vzešlo jméno sportovní hvězdy Deníku a zkompletuje reprezentativní sestavu okresního sportu.



Na úplném konci galavečera zazní jméno toho, kdo se bude moci pyšnit titulem nejúspěšnějšího sportovce Svitavska za rok 2018, vystřídá tak na pomyslném trůnu motokrosaře Petra Bartoše a zařadí se po bok dříve vyznamenaných osobností, jimiž mimo jiné byli kromě zmíněného Bartoše další motokrosový závodník Martin Michek nebo parkurový jezdec Rudolf Doležal. Zbrusu novou kategorií, která pozná poprvé tři laureáty, jsou regionální trenéři, tedy lidé, kteří se sice nemohou chlubit úspěchy na celostátním či mezinárodním fóru, ale přesto pracují v klubech a oddílech na maximum a pečují především o mládež.



Jedná se o jedenáctý ročník ankety, takže z pohledu organizátorů z Regionálního sdružení sportů na čele s Antonínem Kadlecem šlo více méně o vklouznutí do dobře vyšlapaných bot.

„Myslím, že budeme opět svědky důstojného galavečera oslavujícího sport na Svitavsku. Přípravy se v ničem nevymykaly z podoby z minulých let. Naším štěstím je, že dobře spolupracujeme z městy našeho regionu, rovněž firmy, které nám každoročně pomáhají, zůstaly věrné i tentokrát. Od podzimního vyhlášení ankety přes shromažďování nominací po závěrečné jednání odborné komise, vše běželo hladce. Výběr vítězů znovu nebyl snadný, nicméně snažili jsme se udělat vše pro to, abychom posoudili předložené návrhy co možná nejspravedlivěji. Všem, kteří se na anketě podílejí, patří moje velké poděkování,“ zdůrazňuje Antonín Kadlec.