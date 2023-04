Písek versus Svitavy. Takové mělo být podle všeobecných předpokladů finále první basketbalové ligy, v němž půjde o to, kdo vyzve Hradec Králové v boji o Kooperativa NBL. Jenže k tomuto souboji vůbec nedojde. Svitavští Tuři totiž v neděli večer dopili do dna hořký čtvrtfinálový kalich, potřetí v sérii prohráli s Basketbalem Polabí a sezona pro ně předčasně a velmi nečekaně skončila!

Basketbal Polabí vs. Tuři Svitavy (4. čtvrtfinále). | Foto: ERA Basketball Nymburk

Je marné vzlykat, modliti se Zdrávas… Co se stalo, nedá se odestát… Sezona 2022/23 nebude pro svitavský basketbal hodnocena jako úspěšná. Ano, byla tady rekordní šňůra jednadvacet výher v řadě, jenže kdo si na to vzpomene ve chvíli, kdy se soupeř z Polabí, který ani nehrál elitní nadstavbovou skupinu, raduje z postupu do semifinále, že…

Ve čtvrtém utkání na palubovce nymburského sportovního centra Turům opět chyběl nemocný rozehrávač Jansa a jeho absence se na průběhu celé série nepochybně podepsala. K vidění byla vyrovnaná přetahovaná, v níž se soupeři střídali v těsném vedení a na obou stranách nervozita. Domácí věděli, že jim chybí poslední krok k završení senzace, nad Tury se vznášel Damokův meč konce sezony. Na startu čtvrté čtvrtiny (50:49) tak bylo všechno otevřené.

Hosty nakonec srazily podobné věci jako v předešlých duelech. Měli na svoje poměry nebývalé mizernou střelbu z dálky (20/3), zbytečnými ztrátami promrhali v závěrečném kvartálu čtyřbodové vedení, následně soupeř našel jistotu na perimetru a sérií trojek sám odskočil na plus sedm, aby v koncovce v době posledního zoufalého náporu Turů udržel pevnou ruku na čáře trestného hodu. A to i poté, co Slezák snížil na 70:67.

To byl poslední svitavský koš v letošní první lize…

Takhle utkání okomentova pochopitelně zklamaný l Pavel Špaček, dlouholetý manažer svitavského klubu:

Jak praví slovo klasika – štěstí přeje připravenému a domácí byli na nás velmi dobře připraveni. Náš tým se rozhodně v zápase nemá za co stydět. Bojoval až do konce, ale jeho akcie šly dolů již v pátek ve Svitavách. Polabí bylo v sezoně jediným týmem, který dokázal, sice napodruhé, ale přesto ve Svitavách zvítězit. To byl i rozhodující moment celé čtvrtfinálové série, kterou Polabí vyhrálo zaslouženě 3:1 na zápasy. Tuři si v sérii vybrali velkou porci smůly v podobě nemoci prvního rozehrávače Tomáše Jansy, který nenastoupil do jediného utkání. I takto dokáže být sport nemilosrdný. Tuři se mohli v zápase opřít o zkušenosti čtveřice Slezák – Novák – Jakub Jokl – Hlobil. Ovšem v basketbale je trojka víc než dvojka, a tak produkce snajprů z Polabí tak trochu překvapivě přehrála naši podkošovou vozbu. Na druhou stranu měl Alesssndro Petric možnost zažít nelehkou pozici ústředního rozehrávače. Jeho sedm bodů, sedm doskoků a sedm asistencí hovoří o tom, že se s tím pral velmi statečně. Trenér Peter Bálint po 21 výhrách v řadě zažil s týmem těžké chvíle. Dvě nezvládnuté koncovky během tří dní mu radost určitě neudělaly. Přesto mu i celému týmu patří za předvedené výkony v sezoně velké poděkování. Blahopřejeme týmu Polabí k postupu a přejeme mu úspěch i v dalších kolech. Určitě v něm hraje několik velmi perspektivních mladých basketbalistů, kteří si své místo na slunci zaslouží.

Videosekvence z 1. a 3. čtvrtfinále:

1. liga muži – čtvrtfinále play off:

4. ZÁPAS: Basketbal Polabí – Tuři Svitavy 74:67 (18:16, 33:34, 50:49). Body: Rylich 30, D. Novák 20, Kábrt 16, P. Novák 3, Mikula 2, Merta 2, Kalný 1 – Slezák 19, M. Novák 15, Hlobil 11, J. Jokl 9, Petric 7, Baťa 4, Svojanovský 2. Rozhodčí: Melichárek, Bohata, Pazourek. Fauly: 25:29. Pět chyb: Merta, P. Novák, Mikula (vš. Polabí). Trestné hody: 34/24 – 27/16. Trojky: 10:3. Doskoky: 46:50. Diváci: 220. Konečný stav série: 3:1.

Další výsledky:

Písek – Plzeň 3:0 na zápasy

Litoměřice - Jindřichův Hradec 86:76 (konečný stav série: 3:1)

Nový Jičín – Brno U23 62:75 (stav série: 2:2)