Florbalisté ze Smetanova města si kolo před koncem zajistili prvenství v divizní skupině D, když po vítězství v Třebíči nemohou být na čele tabulky předstiženi. Pozoruhodný úspěch, ale pozor, rozhodne to pro ně neznamená konec mistrovského ročníku. Ba naopak, to hlavní teprve přijde, protože litomyšlský sen leží výše a jmenuje se Národní liga. Do ní však vede cesta před dvě vítězné série v play up. Vyřazovací boje si i přes aktuální porážku zahraje i Vysoké Mýto, Letohrad musí bojovat v závěrečném dějství. Orlicko-Třebovsko sestupuje do regionální ligy.

Florbal Litomyšl, jistý vítěz divizní skupiny D. | Video: Radek Halva

Měla to být formalita, ale každý sportovec ví, že vyhrát nad posledním může být někdy zatraceně zapeklitá věc. Však také litomyšlští florbalisté inkasovali v Třebíči sedm branek, sami jich naštěstí nasázeli deset a po závěrečném klaksonu získali jistotu prvního místa v divizi D. Vzhledem k celosezonním dobrým výkonům naprosto zaslouženě, vždyť doposud nebodovali jenom ve dvou duelech. „Cíl splněn, první místo je naše! Věděli jsme, že nás v utkání nečeká nic lehkého, byl to vyrovnaný zápas, až na pár výpadků jsme ale odvedli dobrý týmový výkon. Děkujeme našim skvělým fanouškům, kteří nás přijeli podpořit. Vrchol sezony nás ještě čeká,“ okomentoval osmnácté vítězství Litomyšle asistent trenéra Martin Klejch.

Ve Vysokém Mýtě se servírovala gólová dieta. V duelu tamního FTC se zachraňujícím se Hradcem Králové padly všeho všudy tři branky, což se tedy na divizní úrovni stává opravdu málokdy. Domácí se chlubí druhou nejlepší ofenzívou v soutěži, ta ovšem tentokrát vytáhla do boje s tupou zbrojí. Ne, že by na tom soupeř byl o moc lépe, ale na tři body mu to stačilo. „Očekávali jsme velmi těžké utkání a to se potvrdilo. Hradec přijel vyzbrojen a bylo to opravdu znát. Hrál se výborný florbal a zvítězil šťastnější tým. Na jeden gól se vyhrává těžko. Byla to však výborná prověrka před blížícím se startem play up,“ vyjádřil se vedoucí týmu Aleš Dejdar.

Letohrad si dojel pro vysokou porážkou do Havlíčkova Brodu a o účast v play up bude muset bojovat do posledního střetnutí, protože se na něho tlačí šestá Jihlava. Situaci má však nadále ve svých rukách. „Utkání jsme si zkomplikovali špatnou první třetinou. Soupeř byl namotivovaný a hrál důrazně. Postupem času jsme se dostávali do hry, ale výborný gólman a povrch, na kterém nám to příliš nelepilo, nám byly na překážku. Zápas jsme nezvládli, a to včetně mě i dalších osob, které jsou součástí hry. Za týden budeme hrát lépe,“ řekl letohradský trenér Petr Adamec.

VIDEO, FOTO: Litomyšl proti Novému Městu bez šance. Slovan čepoval jedenáctku

Litomyšl coby vítěz skupiny má jisté nasazení do druhého kola play up, Vysoké Mýto a, nestane-li se nic neočekávaného, tak i Letohrad budou zařazeny do pavouka od úvodního kola. Přesné rozdělení do dvojic však bude známo teprve za týden po dohrání kompletního programu ve všech skupinách.

Hořký kalich do dna je nuceno dopít Orlicko-Třebovsko. Že odehrálo další vyrovnanou partii a že opět skončila těsnou porážkou, to je jen opakování informací z předchozích týdnů… Na tým si prostě zasedla nepřízeň florbalového osudu a nechce se pustit. „Ujistil jsem se, že naše postavení v tabulce neodpovídá realitě. Hráli jsme výtečně a odjíždíme se vztyčenou hlavou. Za rok si to vybojujeme zpět a vrátíme se silnější,“ slibuje trenér Martin Šmíd.

DIVIZE – skupina D

21. KOLO: Snipers Třebíč – Florbal Litomyšl 7:10 (3:3, 2:3, 2:4). Branky Litomyšle: Smola 3, T. Boštík, Gregor, Macek, Nonn, Pakosta, Ryšavý, Černý. FTC Vysoké Mýto – FBC Hradec Králové B 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Branka Vysokého Mýta: Cifra. TJ Sokol Havlíčkův Brod Erupting Dragons – FBC Letohrad Orel Orlice 9:4 (3:0, 1:1, 5:3). Branky Letohradu: Kubelka 2, Doleček, Novák. Andone SK Jihlava – FbK Orlicko-Třebovsko 5:3 (0:0, 4:2, 1:1). Branky Orlicko-Třebovska: Holub, Vaněk, J. Šmíd.

Další výsledky:

Žďár nad Sázavou – Hornets Brno 7:5, Všestary – Dobruška 5:6.

Aktuální pořadí:

1. Litomyšl 21 15 3 1 2 144:100 52

2. Hornets Brno 21 13 1 2 5 142:102 43

3. Vysoké Mýto 21 12 1 1 7 145:116 39

4. Žďár nad Sázavou 21 12 1 0 8 150:133 38

5. Letohrad 21 10 2 1 8 149:130 35

6. Jihlava 21 9 1 5 6 116:102 34

7. Dobruška 21 8 1 2 10 99:121 28

8. Všestary 21 9 0 0 12 140:160 27

9. Havlíčkův Brod 21 6 4 0 11 143:154 26

10. Hradec Králové B 21 7 0 3 11 128:152 24

11. Orlicko-Třebovsko 21 5 0 1 15 134:167 16

12. Třebíč 21 4 2 0 15 124:177 16

Příští program:

Sobota 17. února: Orlicko-Třebovsko – Třebíč (18.00), Letohrad – Vysoké Mýto (18.30, SH Rokytnice v Orlických horách), Litomyšl – Žďár nad Sázavou (20.00).