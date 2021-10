O uplynulém víkendu se v italské Mantově uskutečnil 74. ročník Motokrosu národů. České barvy hájili Dušan Drdaj (MXGP), Jan Wagenknecht (MX2) a Petr Polák (Open). Sobotní kvalifikace se jim vydařila a z devatenáctého místa se kvalifikovali přímo do hlavního nedělního finále A. V těžkých podmínkách dlouho živili naději na TOP 15, po součtu bodů si z tohoto prestižního podniku výběr manažera Jiřího Jankovského odvezl pěknou sedmnáctou příčku.

Ještě připomeňme, že o závěr tuzemského motokrosového roku se týden po závodu v Přerově postará mezinárodní mistrovství ČR družstev v Dalečíně, kam by měl Orion Racing Team vyslat trojlístek Bartoš, Nedvěd, Rathouský. V Dalečíně také vrcholí domácí šampionát žen, kde má na stříbro políčeno v litomyšlských barvách jedoucí Barbora Laňková.

Největší drama se chystá ve třídě MX2, kde mohou na titul pořád pomýšlet dva motokrosaři svádějící spolu tuhé boje od začátku mezinárodního mistrovství. Aktuální pořadí (1. Jošt 248, 2. Wagenknecht 240) ukazuje, že půjde o každou pozici a o každý bod. Petr Rathouský z Orionu bude bojovat o bronzovou medailí, což obnáší jediné: udržet za svými zády slovenského reprezentanta Tomáše Kohúta. V Opatově se mu to před třemi týdny povedlo, tak to zvládnout ještě v Přerově a životní úspěch bude na světě…

V kubatuře MX1 je suverénem seriálu Španěl Jose Butron (JD Gunnex KTM Team), kterému k jistotě celkového prvenství stačí získat devět bodů z padesáti, o které se v Přerově pojede. Což lze pokládat za hotovou věc. Také zbylé obsazení stupňů vítězů ve složení Dušan Drdaj (PP Racing) a Martin Krč (Osička MX Team) je pevné. Pro zástupce Orion Racing Teamu Jonáše Nedvěda je prioritou uhájit čtvrté místo, které drží v celkové klasifikaci, to by byl výsledek, o jakém se mu na začátku sezony ani nezdálo. Což v nemenší míře platí pro aktuálně šestého Petra Bartoše.

Na závodní trati v Přerově vyvrcholí v neděli 3. října mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu ve třídách 85 ccm, MX1, MX2 a Veterán. Pro Orion Racing Team Litomyšl by z toho měly, půjde-li vše podle představ, kápnout čtyři cenné kovy.

