Mega šampionát… Jak symbolické, první mistrovství světa o dvaatřiceti účastnících se uskuteční v zemi, kde je mega prakticky všechno. A nebude to jediná premiéra. V losovacím osudí se poprvé objeví míček v jehož vnitru se ukrývá cedulka s nápisem Czech republic!

Ano, Česká republika navazuje po rozdělení federace na Československo. Společný stát se představil na šampionátu naposledy před sedmatřiceti lety. Není divu, že fanoušci sportu pod děravými koši už se nemohou dočkat sobotního poledne.

Mezi hosty Yao Ming

Nejenom v českých zemích. Shenzen Bay Arena, kde dojede ke slavnostnímu aktu, je beznadějně vyprodaná. Miliony fanoušků jednoho z nejrozšířenějším sportů na světě ale nepřijdou zkrátka. Los bude streamován živě na kanálu You Tube FIBA a do programu ho zařadila také Česká televize (11.30).

Osud týmů, které se do Číny probojovaly, vezme do svých rukou basketbalová legenda Kobe Bryant. Pro své zabijácké schopnosti dostal přezdívku The Black Mamb. Tedy Černá mamba po vzoru nejjedovatějšího hada Afriky. Mezi speciálními hosty se objeví také bývalý basketbalista Yao Ming. Ambasador šampionátu ve své domovině , vytvořil dosud platný výškový rekord (236 cm) v NBA. Kulturní část obstará americký zpěvák Jason Derulo.

Dvě hlavní přání

Složení jednotlivých košů si nechali zástupci FIBA na poslední možnou chvíli. A není divu proč. Na novém formátu se musel podílet štáb matematiků a geografů. S nadsázkou řečeno, z poloviny už je vylosováno.

V Číně a dokonce v Shenzenu už jednu akci absolvoval Vojtěch Hruban.

„Přál bych si domácí tým, protože z toho kvarteta nám přidělených je to nejpřijatelnější soupeř. Navíc by splnil atraktivitu ve všech směrech. Pamatuji si zápas proti Číně na univerziádě, kdy atmosféra byla fantastická. To bych si chtěl určitě zopakovat. Ale rád bych se vyhnul Shenzenu, protože jet na stejné místo do tak obrovské země by byla škoda. Přál bych si také vyhnout se evropským celkům. Bylo by fajn potkat někoho, s kým nehrajeme tak často,“ přemítá české křídlo.

Hruban není sám, kdo chce zažít atmosféru v aréně, která bude fanaticky zaměřená proti jeho týmu.

„Zajímavé by bylo střetnout se s domácími před našlapanou halou. Určitě tam nepojedeme jen odehrát základní skupinu a pak hrát o umístěni v dolní půlce. Takže věřím, že z prvního koše na nás připadne Čína,“ zasní se pes obranář Martin Kříž.

Poslouchal jste je dobře, pane Bryante?

První koš nabízí kromě pořadatelské země, také basketbalového giganta. Tím jsou Spojené státy americké, armáda prošpikovaná hvězdami ze slovutné NBA.

„Přál bych si Američany. Jasně, jedná se prakticky o neporazitelného soupeře, ale zahrát si proti světovým hvězdám, to se poštěstí jednou za život. Z hlediska atraktivity bych jednoznačně volil USA a z hlediska hratelnosti naopak Čínu,“ má jasno český pivot Martin Peterka.

A není sám, kdo „lobuje“ pro Dream Team.

„Určitě bych chtěl Ameriku. Do NBA se člověk jen tak nedostane a proti takovým hráčům si jen tak nezahraje. Takže bych si to chtěl vyzkoušet, i když by to pro nás asi byl děsivý výsledek,“ tuší rozehrávač Tomáš Vyoral.

Rozdělení zemí

1. koš – skupiny A, C, E, G: Čína (pořadatel), USA, Španělsko, Francie

2. koš – sk. B, D, F, H: Srbsko, Argentina, Litva, Řecko

3. koš – skupiny B, D, F, H: Rusko, Austrálie, Brazílie, Itálie

4. koš – skupiny A, C, E, G: Portoriko, Turecko, Dominikánská republika, Venezuela

5. koš – skupiny A, C, E, G: Německo, Česká republika, Polsko, Írán

6. koš – sk. B, D, F, H: Kanada, Černá Hora, Filipíny, Korea

7. koš – skupiny B, D, F, H: Nigérie, Senegal, Nový Zéland, Angola

8. koš – skupiny A, C, E, G: Japonsko, Jordánsko, Tunisko, Pobřeží slonoviny

Skupina A – Peking, skupina B – Wuhan, skupina C – Guangzhou, skupina D – Foshan, skupina E – Šanghaj, skupina F – Nanjing, skupina G – Shenzhen, skupina H – Dongguan

Mistrovství světa startuje za 167 dní. Zahájí 31. srpna a skončí 15. září

Jak to před dnešním losováním vidí Deník

Trnitější cesta. Česká republika se ocitla „až“ ve třetí výkonnostní kategorii. To znamená jediné. Pokud si má zajistit jedno ze dvou postupových míst ve skupině, tak bude chtě nechtě muset porazit minimálně jeden tým, který figuruje ve vyšších sférách světového žebříčku. K tomu bude zapotřebí, aby českým Lvům pomohl los. A poté co FIBA určila osazenstvo jednotlivých košů také podle geografických potřeb (kromě Evropy, a to ještě minimálně, se nesmí spolu střetnout týmy ze stejného kontinentu), otevírá se jim slušná šance…

Skupina smrti

USA, Turecko, Česká republika, Japonsko

Skupina naděje

Čína, Venezuela, Česká republika, Tunisko

Tip Deníku

Španělsko, Dominikánská republika, Česká republika, Jordánsko

Přání Deníku

Čína, Portoriko, Česká republika, Pobřeží slonoviny

Česká dilema. USA a velká megapole či slabší soupeř a „menší“ město

Průzkumná jednotka. Česká republika se poprvé v samostatné historii kvalifikovala na mistrovství světa v basketbale. Šampionát se koná v první polovině. Začíná ale prakticky už tuto sobotu. Všechny zraky budou opřeny do čínského Shenzenu, kde o půl sedmé večer tamního času vypukne losovací akt.

Ve městě, kde se odehraje jedna z osmi skupin, nemohou chybět ani čeští vyslanci. Výpravu tvoří generální manažer reprezentace Michal Šob, hlavní trenér Ronen Ginzburg a generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný. První z nich poskytl Deníku rozhovor.

Jaký je program vaší cesty na losování do Číny?

Především se jedná o logisticky bláznivou cestu. Vše musíme stihnout během dvou dnů. Přijedeme, rychle si budeme muset přivyknout na časový posun. Na galavečeru se vylosuje, pak je oficiální večeře. V praxi z losování minulého šampionátu to při ní vypadá jako tržiště přípravných utkání. Po losu se totiž všichni rozeběhnou a začnou vyjednávat a šermovat vizitkami. Slibovat a pak za chvílí zase rušit. Vše zakončí workshop FIBA, kde dostaneme informace k turnaji. No a vydáme se zpátky.

Losování se vysílá do celého světa. Dostanou také čeští fanoušci možnost být obrazem i zvukem v Číně?

Ano. Česká basketbalová federace bude vysílat přenos živě. V Čechách to vychází někdy kolem poledne. Věřím, že mnoho fanoušků si takovou událost nenechá ujít. Připravili jsme také Společné sledování losu MS 2019, které se uskuteční od 11 hodin v pražském hotelu Embassy. Akce je určena našim partnerům a na místě nebudou chybět ani vybraní reprezentanti.

Česká republika se ocitne ve třetí výkonnostní skupině. Zmenšila se tak o něco šance postoupit?

To si úplně nemyslím. Při skládání košů se vycházelo nejen z dlouhodobého koeficientu ale také z geografického rozdělení. Nám je to ale v podstatě jedno. S trenérem Ginzburgem si děláme srandu, že při losu kvalifikace nám štěstí bylo hodně, hodně nakloněno. Tak nás snad neopustí ani na jiném kontinentu.

Jaký je tedy vysněný tým české delegace?

Většina kluků si přeje Spojené státy. Vím, že to zní šíleně, že tým co jede na MS, si chce zahrát s někým se kterým, to nebude to pravé ořechové na postup. Pouštěli jsme si dokumenty z olympiády v Barceloně, kde si soupeři Dream Teamu u postranní čáry fotili hvězdy, místo toho, aby se věnovali hře. Pokud bychom dostali Ameriku, nikdo by nic nenamítal. A pro všechny by se jednalo o obrovský zážitek. Ale, kdyby nám los přisoudil slabší tým, to bychom se také nezlobili. Hráli bychom o postup a na USA se dívali jen v televizi (smích).

Na světový šampionát se probil jenom tucet z evropské kvalifikace. Chybí Slovinsko jako úřadující mistr starého kontinentu, Chorvatsko, Lotyšsko či Izrael. Není dvanáct týmů málo?

Podle mého názoru kvalifikační klíč není úplně spravedlivý. Porovnáme-li kvalitu jednotlivých kontinentů tak ten asijský nebo africký je na tom podstatně hůř. Na šampionát běžně postupují Japonsko nebo Jižní Korea. Kdybychom je hodili do jednoho pytle nebo přivezli do Evropy, tak nemají šanci. Na druhou stranu je to globální akce a kvalifikace má svá pravidla. Doufáme, že nějaký ten asijský nebo africký tým, dostaneme do skupiny.

Ve kterém městě byste rádi odehráli základní skupinu?

Hráči chtějí do velkých megapolí, já bych radši pobýval někde bokem v menším městě. Otázka zní, co je v Číně menší město, když všechny mají přes šestnáct milionů obyvatel. Můj důvod je prostý. Velké metropole jsou známé tím, že sluníčko nesvítí kvůli smogové inverzi. Spousta sportovců mi popisovalo, že se jim tam špatně dýchalo a že musí mít v hotelových pokojích nainstalovány filtry a zvlhčovače vzduchu. Tak doufám, že v menším městě by tohle opatření nebylo nutné.