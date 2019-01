Litomyšl – Po osm dnů bojovali v internátu VOŠ a SPgŠ hráči z devíti evropských zemí na 11. ročníku turnaje České šachové vánoce.

Zahráli si o keramického sněhuláka. | Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková

V konkurenci mezinárodních velmistrů a mistrů došel v devíti kolech hlavního open turnaje k vítězství Martin Petr z extraligového družstva Polabin.

Čtyři sedmibodoví

V posledních kolech se o primátu rozhodovalo hlavně mezi trojicí Petr – Heberla – Bernášek. Nejvýše nasazený Polák hájící barvy Rapidu Pardubice v osmém dějství porazil oddílového kolegu Bernáška a měl trumfy v rukou, ale ve svém posledním vystoupení pouze remizoval s Pavlem Šimáčkem z Grygova. To mu na první místo nestačilo, Petr se po remíze s Tomášem Kulhánkem dostal na další kritéria při bodové shodě na nejvyšší stupínek. Bernášek zůstal třetí, na čtvrtou příčku se posunul grygovský R. Biolek.

Prvních sedmnáct šachistů v celkové klasifikaci se vešlo do rozmezí jediného bodu, což svědčí o vyrovnanosti turnaje. Martin Petr se stal také přeborníkem Pardubického kraje, mezi ženami byla v tomto hodnocení nejlepší litomyšlská Lucie Bartošová. Nejlepší ženou Českých šachových vánoc se stala Němka Judith Fuchsová z Lipska, s bilancí 5,5/9 obsadila 24. místo. Kluby ze svitavského okresu vyslali do boje devět hráčů a nejvýše se z nich umístil domácí Václav Pekař, a to na konci páté desítky (49., 4,5/9). Těsně za ním skončili poličští Oldřich Kastner a Oldřich Lorenc.

Z listiny výsledků

České šachové vánoce 2009 – konečné pořadí: 1. Petr (ŠK Polabiny) 7 bodů/9 partií, 2. Heberla (Pol., ŠK Rapid Pardubice) 7/9, 3. Bernášek (Rapid Pardubice) 7/9, 4. Biolek (Agentura 64 Grygov) 7/9, 5. Tazbir (Pol., Jäkl Karviná), 6. Stupak (Běl.), 7. Šimáček (A64 Grygov), 8. Kulhánek (ŠK Zikuda Turnov), 9. Bulski (Pol.), 10. Plát (TŽ Třinec) vš. 6,5/9, 11. Manik (SR), 12. Hoffmann (Něm., Usv Drážďany), 13. Sabol (ŠK Vysoké Mýto), 14. Ponížil (ŠK Zlín), 15. Bureš (A64 Grygov), 16. Hellwig (Něm., Sv Schott Jena), 17. Svoboda (ŠK Oáza Praha) všichni 6/9.

Umístění hráčů ze Svitavska: 49. Pekař (Jiskra Litomyšl) 4,5/9, 50. O. Kastner (TJ Štefanydes Polička) 4,5/9, 54. Lorenc (TJ Štefanydes Polička) 4,5/9, 64. D. Schaffer (Štefanydes Polička) 4,5/9, 69. Bartošová (Jiskra Litomyšl) 4/9, 87. Odstrčil (Jiskra Litomyšl) 3,5/9, 92. Krušina (ŠK Svitavy) 3,5/9, 100. O. Schaffer (Štefanydes Polička) 3/9, 106. Stodola (Štefanydes Polička) 2/9.

Výsledky partií

6. kolo: Petr – Tazbir 0,5:0,5, Bernášek – Bulski 1:0, Hoffman – Heberla 0:1, Seifert (Něm.) – V. Plát 0:1, Šimáček – Jedlička (Polabiny) 0,5:0,5, Pecha (Beskydská šachová škola) – Stupak 0:1, Biolek – Šklíba (ŠK Rapid Pardubice) 0,5:0,5, Sochor (A64 Grygov) – Červený (Polabiny) 0:1, Svoboda – Lorenc 1:0, Kastner – Bujnoch (Chrudim) 0,5:0,5, Strache (Něm.) – Pekař 0,5:0,5, Musil (Skalička) – Odstrčil 1:0, Nisztuk (Pol.) – Bartošová 0:1, Prachař (Porg Praha) – O. Schaffer 1:0, Bálková (Poštorná) – D. Schaffer 0,5:0,5, Krušina – Dostálek (Chrudim) 1:0, Kožušek (Rychnov) – Stodola 1:0.

7. kolo: Heberla – Tazbir 0,5:0,5, Bernášek – Petr 0,5:0,5, Novák (Šakal Kozolupy) – Šimáček 0,5:0,5, Stupak – Seifert 1:0, Manik – Červený 0,5:0,5, Plát – Ponížil 1:0, M. Krupová (Pol.) – Biolek 1:0, Weglarz – Kastner 0,5:0,5, Bartošová – Hellwig 0:1, Lorenc – Krupa (Pol.) 1:0, Pekař – Walasová (Pol.) 1:0, Mojžíš (Polabiny) – Krušina 1:0, Odstrčil – Kolomazníková (ŠK Zlín) 0:1, Stodola – Nytra (A64 Grygov) 1:0, O. Schaffer – Nisztuk 0:1, D. Schaffer – Navrátilová 0,5:0,5.

8. kolo: Heberla – Bernášek 1:0, Tazbir – V. Plát 1:0, Petr – Stupak 1:0, P. Šimáček – Hoffmann 1:0, M. Červený – Bulski 0,5:0,5, Biolek – Sabol 1:0, Lorenc – Volodin (Rus.) 0,5:0,5, Pokorný (Litoměřice) – Pekař 0,5:0,5, O. Kastner – Fuchsová 0:1, Strache –Bartošová 1:0, D. Schaffer – Danada (SR) 1:0, Navrátilová – Odstrčil 0:1, Krušina – Musil (Kostelec) 1:0, O. Schaffer – Kožušek 0:1, Dostálek (Kostelec) – Stodola 1:0.

9. kolo: Šimáček – Heberla 0,5:0,5, Bernášek – Tazbir 1:0, Kulhánek – Petr 0,5:0,5, Svoboda – Biolek 0:1, Stupak – Sodoma (Bohemians Praha) 1:0, Bulski – Heinzel (Něm.) 1:0, V. Plát – Červený 1:0, Volodin – Pekař 1:0, Olšarová (Orlová) – Lorenc 1:0, Mojžíš – Kastner 0,5:0,5, D. Schaffer – Trhal (V. Mýto) 1:0, Bartošová – Krušina 1:0, Melichar (Polabiny) – O. Schaffer 0:1, Odstrčil – Bálková (Poštorná) 0,5:0,5.

(rh, zr)