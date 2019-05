KOOPERATIVA NBL: Svitavští Dekstone Tuři nastoupí v Děčíně k šestému semifinále nejvyšší soutěže s hlavami na špalku. Výhra znamená sedmý zápas, ale porážka konec všech nadějí.

Páteční večer přinese buď „finito“ svitavským snům o historickém postupu do finále Kooperativa NBL, nebo jejich vzkříšení a vynucení si sedmého utkání (to by se odehrálo v neděli ve svitavské sportovní hale).



Více možnosti není. Děčín vyhrál v sérii třikrát a chybí mu jediný zářez, aby mohl vyzvat Nymburk, který si finále v sérii proti Olomoucku zajistil v kvapíkovém tempu.



„Do Děčína pojedeme s chladnými hlavami a uděláme tam maximum pro to, abychom vrátili sérii k sedmému zápasu zpět do Svitav,“ prohlásil okamžitě po prohraném úterním střetnutí svitavský lodivod Lubomír Růžička.