Sedmidílný seriál mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu vyvrcholil posledním závodem v Jiníně. Nový šampióni jsou známí a je také jasno o tom, že Orion Litomyšl nevyšel medailově naprázdno. Manažer a bývalý vynikající reprezentant PETR KOVÁŘ si může říci, že se dobrá věc povedla. Dva cenné kovy v celkovém pořadí a k tomu další umístění v elitní pětce, to je excelentní vizitka jeho jezdců. A není všemu konec.

Dvě medaile jste měli ve hře před závěrečným podnikem v Jiníně a dvě jste si také odvezli. Jaká k nim byla cesta?

U Barbory jsme věděli, že horší než druhá v mistrovství neskončí. Zajela znovu spolehlivě, byla dvakrát druhá, chvíli v závodu i vedla, ale na Vítkovou, která byla po celou sezonu suverénní, opět nestačila. Jonášovi se v první rundě nepovedl start a vyjížděl dost zezadu, posouval se vpřed, ale po šesti kolech byl závod kvůli těžkému pádu jednoho z jezdců zastaven a body se počítaly podle pořadí jezdců v okamžiku ukončení rozjížďky. Ve druhé jízdě to byl už zase ten Jonáš, jak ho na startu známe, bral holeshot a v cíli se objevil jako druhý. Celkově mu to v Jiníně sice vydalo na „brambory“, bronz v mistrovství republiky to ale samozřejmě přebil.

Dvojnásobné umístění na „bedně“ v letošním republikovém šampionátu. Panuje v Orion Teamu spokojenost?

Určitě ano! U Barbory Laňkové jsme s tím počítali, je to zkušená závodnice, která má již na kontě jeden titul, letos se stala podruhé vicemistryní a je také historicky třetí nejlepší Češkou, co se týče bodového zisku v mistrovství světa. Jonáš Nedvěd mě příjemně překvapil, a to především svými kvalitními výkony ve druhé polovině seriálu, kdy skutečně jezdil srovnatelně se špičkou MX2.

Zapomenout ovšem nesmíme na Petra Bartoše, který coby čerstvý čtyřicátník předváděl na tuzemských tratích nevídané věci, že…



To rozhodně nesmíme. Jinín mu sice úplně nevyšel, neměl dobré starty, v první jízdě ještě vydřel šesté místo, ze druhé však musel po pádu a poškození řídítek na motorky odstoupit. Konečná pátá příčka v kubatuře MX1 je pro něho parádním výsledkem a splněním cíle, jaký jsme si dali. Veterány tentokrát kvůli časovému rozpisu nejel, ale na jeho vystoupení v Kramolíně, kde jel za odpoledne čtyři rundy, veterány vyhrál a ve třídě MX 1 byl třetí, se jen tak nezapomene.

Ve všech sedmi podnicích mezinárodního mistrovství stála Barbora Laňková na stupních vítězů, Petr Bartoš a Jonáš Nedvěd dojeli na „bedně“ shodně dvakrát.

Novými šampiony MMČR v hlavních třídách jsou Maďar Bence Szvoboda a Martin Krč. Jsou tituly podle vás v těch správných rukou?



Myslím si, že ano. Krč sice nevypadal na začátku sezony nejlépe, ovšem postupně se skvěle rozjel a nikdo proti němu neměl v závěru seriálu nárok. Slovák Jošt, který byl zkraje ve vedení, naopak ubíral a nakonec měl potíže i s Nedvědem. Závěr v kubatuře MX1 byl mimořádně dramatický, takový v českém motokrosu dlouho nepamatujeme. Nakonec z něho vyšel vítězně Szvoboda, když Neugebauer doplatil na to, že měl přece jen více výpadků a nevydařených rozjížděk než soupeř.



Ony dvě medaile, o kterých jsme mluvili, nemusí zůstat ve vitríně osamoceny, že…



Přesně tak. Jednak nás čeká závěr slovenského šampionátu, který máme nadějně rozjetý a kde by to mohlo pro Nedvěda a Bartoše cinknout. Bude vrcholit i domácí mistrovství juniorů, kde je náš Petr Rathouský třetí a věřím, že „bednu“ udrží. Mimochodem Petr zajel perfektně v Jiníně, byl tam osmý ve třídě MX2 jako nejlepší závodník na dvoutaktním motocyklu, což je v jeho šestnácti letech výsledek jako hrom a i fanoušci si jeho odvážného výkonu všimli. Navíc se mu daří v prestižním německém mistrovství ADAC, kde je v top desítce své kategorie. A rovněž přijdou na řadu družstva.



Ano, šampionát družstev, pro Orion vždycky prestižní záležitost. Loni jste ovšem absentovali, když se vám tým rozsypal vinou zranění. Jak letos 22. září v Dalečíně?



Jak Jonáš Nedvěd, tak Petr Bartoš jsou fit a pevně doufám, že to tak i vydrží, protože formu mají. Co se týče třetího místa v sestavě, tak trochu koketuji s Martinem Michkem, uvidíme, jak se situace vyvine. Nicméně uvažuji i o tom, že nebudu spekulovat a dám šanci mladíkovi Rathouskému, pro kterého by to byl samozřejmě velice náročný úkol, ale současně velká šance se ukázat.

MMČR v motokrosu 2019:

MX1: 1. Bence Szvoboda (Maď., KTM, Buksa ADOS KTM Team) 286, 2. Filip Neugebauer (KTM, Osička MX Team) 284, 3. Václav Kovář (KTM, HT Group Racing Team) 240, 5. Petr Bartoš (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 187.



MX2: 1. Martin Krč (KTM, Buksa Ados KTM Team) 283, 2. Šimon Jošt (Slov., KTM, Osička MX Team) 255, 3. Jonáš Nedvěd (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 240, 22. Petr Rathouský (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 46.



ŽENY: 1. Kristýna Vítková (Yamaha, Yamaha Čepelák Racing Team) 350, 2. Barbora Laňková (Suzuki, Orion Racing Team Litomyšl) 300, 3. Marika Mlýnková (KTM, BV Racing Cross) 222.



VETERÁN: 1. Martin Žerava (Suzuki, KRTZ Motorsport) 344, 2. Zdeněk Pučalka (Yamaha, KRTZ Motorsport) 259, 3. Jan Hůda (Husqvarna, BV Racing Cross) 190, 19. Aleš Suchánek (Suzuki, Orion Racing Team Litomyšl) 54, 20. Petr Bartoš (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 50.



VETERÁN NAD 50 LET: 1. Roman Majer (Suzuki) 284, 2. Josef Nesejt (Kawasaki, SMS motokrosu Pardubice) 266, 3. Petr Dokoupil (Yamaha, KRTZ Motorsport) 215.