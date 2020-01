Obec na Litomyšlsku je, co se sportu týká, v poslední době známá především bowlingem. Zdejší rodinný klub ABB odehrál další pozoruhodnou sezonu, jeho členové bojovali doma i za hranicemi na nejrůznějších soutěžích. A co na tom, že věk se ani v případě FRANTIŠKA a ANNY BROKEŠOVÝCH zastavit nedá. „Dokud slouží zdraví, tak hrajeme,“ říkají senioři, kteří v týmu hrají se svým synem a dokonce i s vnučkami. Výčet jejich aktivit v roce 2019 je úctyhodný.

HRÁT VE ČTYŘICÍTKÁCH

Mistrovství Evropy seniorů se hrálo v italském městě Bologna a pro českou výpravu dopadlo medailově úspěšně, což zařídil Jiří Vrážel. Hráč 1. BK Děčín vybojoval jedno zlato a dvě stříbra! Brokešovi nescházeli v českých reprezentačních barvách, kam se nominovali zásluhou svých výsledků z českého poháru.



„Nejlépe se mi vedlo v soutěži jednotlivkyň. Po prvních hrách jsem dokonce vedla, potom však přišly další dobré hráčky a hlavně silné Finky mě předčily, takže jsem skončila v kategorii devatenáctá. Ale i tak to bylo pro mě krásné umístění, byla jsem nejlepší z českého týmu. Dostat se do dvacítky v Evropě při tak kvalitní konkurenci je dobré,“ řekla Anna Brokešová.



Mistrovství prokázalo, že bowling přináší lecjaké netušené nástrahy, s nimiž by se v tomto „halovém“ odvětví nepočítalo. „V Itálii se hrálo za úmorného vedra,“ vzpomíná František Brokeš. „Venku byly snad čtyřicítky, herny bez klimatizace, navíc Italové nás nalosovali na odpolední rundy, kdy na herně bylo sedmatřicet stupňů. Jak se namazaly dráhy, tak to bylo hned pryč, každý byl propocený, ani jsem nemohl sundat dres. Místní, ti hráli v noci nebo ráno, my v tom nejhorším čase, ale tak si to nastavili pořadatelé,“ pousmál se hráč ABB Vidlatá Seč. „Turnaj byl jinak moc pěkný, v přátelské atmosféře, sešlo se okolo devíti set hráčů a hráček z celé Evropy,“ dodal.

TŘI GENERACE HRÁČŮ

Na podzim se rozjela extraligová soutěž, tým ABB Vidlatá Seč opět bojuje mezi dvaatřiceti nejlepšími kluby České republiky. A obstát v téhle společnosti, to není legrace.



„Extraliga je pro nás opravdu perná záležitost. Hrajeme tam proti řadě reprezentačních hráčů, nejsou v ní žádné věkové kategorie, takže bojujeme proti soupeřům, kteří jsou mnoho roků mladší. Pro nás je hrozně dobré, že můžeme proti tak kvalitním bowlerům hrát, ale zase jen těžko dobýváme nějaké solidní výsledky. V naší skupině padla na podzim i třístovka. Ale i nám se občas povede porazit například Bowlingzone nebo Tacl Letohrad,“ připomněla Anna Brokešová.



Protože rodinný tým seznal, že by sám nemohl konkurovat české špičce, tak posílil sestavu a Miroslav Koumar byl na podzim nejužitečnějším hráčem, co se týče naházeného průměru. Na druhou stranu, poprvé si extraligu zahrála i mladičká Viktorie, takže tým ABB o sobě může směle tvrdit, že je třígenerační. Jeho barvy hájí nejstarší i nejmladší extraligoví hráči.



Viktorie a její sestra Annabel hrají hlavně juniorskou extraligu ve spojeném týmu Bowlingzone ABB a po polovině soutěže si nevedou zle, ve své skupině jsou aktuálně na třetím místě. O budoucnost se bowling ve Vidlaté Seči zjevně obávat nemusí…



Ale ještě zpět do extraligy, kterou budou Brokešovi a spol. zachraňovat ve čtyřech nadstavbových turnajích, když se k nim přidaly čtyři nebezpečné týmy z moravské základní skupiny. „Bude to tuhý boj, pořád musíme mít na paměti, že jsme jediná extraligová vesnice a proti nám se postaví výběry z Litovle, Olomouce, Frýdku-Místku a Ostravy. Máme samozřejmě naději na to, že bychom se ještě mohli dostat do baráže o postup na celostátní finále o titul mistra republiky, ale to by se nám muselo opravdu hodně dařit, k tomu je totiž nutno obsadit první nebo druhé místo. Pro to, abychom si zajistili setrvání v extralize i pro další sezonu, potřebujeme skončit nejhůře čtvrtí. Když se to nepovede, čeká nás kvalifikace o extraligu proti nejlepším klubům z první ligy, pokud ty budou mít o postup zájem,“ vypočítává František Brokeš možnosti klubu před rozehráním nadstavbové části.

KDYŽ SE PROSTĚ DAŘÍ

A ještě jedna zajímavá zkušenost potkala v průběhu minulého roku Brokešovy, ke kterým se slova jako veteráni či senioři vzhledem k jejich neúnavnosti vskutku nehodí. Vždyť za bowlingem jezdí nejen po českých, ale i zahraničních hernách, zahráli si mimo jiné v Maďarsku nebo na Slovensku. A také na Maltě. Ano, na Maltě, konkrétně v hlavním městě Valettě. Byl to turnaj jako hrom, hrál se prestižní Senior Open.



„Jednalo se o jeden ze série deseti turnajů v rámci Evropy, které jsou zařazeny do světového bodovacího žebříčku. Jeli jsme si tam zkusit porovnat síly s hráči top světové úrovně, z Česka nás bylo celkem dvanáct, účastníků bylo 105 a mezi nimi hráči, kteří hráli bowling profesionálně, hrál mistr světa, byli tam hráči ze Spojených států, prostě vynikající sestava. Však také padala vysoká čísla,“ uvedla Anna Brokešová.



A její manžel prožil hvězdné okamžiky. „Musím říci, že se mi opravdu zadařilo, nahrál jsem se svým věkovým bonusem průměr 227 z osmnácti her, což je nádherné. Dostal jsem se do elitní třicítky, z celé české výpravy jsem byl nejlepší. Bylo těžké mazání, ale hrálo se na dobře připravené herně a vyloženě mi to sedlo. Měl jsem na to správnou kouli,“ říká František Brokeš, jehož nejlepší výkon měl hodnotu 251. O tom, jaká byla kvalita turnaje na Maltě, svědčí dvě čísla. Vítězný Angličan Steven Jeeves zahrál ve finále 300 a 278. Kdo hraje bowling, umí si představit, co to bylo za výkony.



Anna Brokešová byla kromě toho třetí ve své kategorie na domácím šampionátu a celkově vyhrála český seniorský pohár, což je seriál deset turnajů ročně po celé republice. Zároveň slouží jako kvalifikace na mistrovství Evropy 2020 a oba dva mají v tuto chvíli nominaci do červnového Berlína zajištěnou.

UDRŽET SE V ZÁPŘAHU

A co dál? Na Brokešovy čeká znovu turnajový kolotoč, ale také se jim otevírá jedna lákavá příležitost. V roce 2020 se totiž bude hrát kvalifikace o postup na mistrovství světa v roce 2021 v Las Vegas, a to na turnajích Prestige. První čtyři hráči a první čtyři hráčky seniorské kategorie si vybojují cestu do USA. Oni tam v minulosti startovali a proč si to zase nezopakovat, že…



„Pro nás se nabízí zajímavá šance. Poprvé bude seniorské světové mistrovství rozděleno podle věku a vzniká kategorie nad 65 let. Dosud hráli všichni senioři v jedné skupině bez rozdílu věku. Samozřejmě v první řadě nám musí sloužit zdraví, ale pokud bude, tak bychom se o to rozhodně rádi ještě jednou pokusili. Výkonnostně na to snad budeme mít, nesmíme z toho vypadnout, musíme pořád trénovat a měřit se s českou špičkou. Ono když to nezkusíme teď, tak kdy? Kolik lidí po sedmdesátce dělá takový sport…,“ uzavřel povídání o bowlingu František Brokeš.

Nový rok a bowlingová extraliga

Tým ABB Vidlatá Seč obsadil v základní části extraligové soutěže šesté místo ve skupině C, když vyhrál devět z celkových osmadvaceti odehraných utkání. Podle určeného systému bude nyní pokračovat ve skupině o záchranu, kde ho čekají další čtyři turnaje. Kromě tří „starých známých“ ze skupiny C mu přibudou čtyři noví soupeři z moravské části.

Extraliga ČBL – skupina o udržení – Východ: Tacl Letohrad B, ABB Vidlatá Seč, Psí Kusy, BC Trim Pardubice, BO Šantovka, Jadran Frýdek-Místek, CNC Produkt Ostrava, BO Litovel.