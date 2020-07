Kromě domácích All Plebs dorazili soupeři z Trutnova, Berouna, Hradce Králové a Havlíčkova Brodu/Chrudimi. Šestici týmů na turnaji doplnil celek reprezentující Jižní Moravu tvořený hráči Hodonína, Mikulov a Břeclavi v sestavě i s Jiřím Válkem z Křenova.

Rugby league jedním ze dvou základních druhů ragby (druhým je rugby union). Vznikl v Anglii v roce 1895 oddělením několika klubů od tehdejší Rugby Football Union. Duchovní otcové rugby league se celkem pochopitelně zaměřili na úsilí odlišit se od rugby union prostřednictvím modifikace pravidel.

Cílem bylo vytvořit rychlejší, zábavnější a pro fanoušky srozumitelnější hru. Důraz byl položen na to, aby bylo ve hře co nejvíce skórování a co nejméně pauz a také bylo implementováno pravidlo omezující počet útočných pokusů na šest, během nichž má útočící tým šanci položit míč za koncovou čáru.

Rugby league si našlo cestu do Česka díky mezinárodnímu hráči rugby union Milanu Mrtýnkovi, který na začátku 21. století založil Českou Asociaci Rugby League (CZRLA). Současným prezidentem CZRLA je Lukáš Hergott.

Ragbisté z All Plebs Moravská Třebová na domácím turnaji obsadili krásné třetí místo. Před nimi skončili pouze dva poslední mistři České republiky Havlíčkův Brod/Chrudim a Hradec Králové. Všechny ostatní rivaly třebovští ragbisté „hrkli“, Trutnov s Berounem dokonce s čistým štítem. I těm nejlepším týmům přitom vzdorovali s hlavou vztyčenou a nikoli bez šance na úspěch.

Po organizační stránce se nejednalo o žádnou procházku růžovým sadem. „Ještě v sobotu večer nám odřekl jeden tým a všechno se muselo předělávat,“ popsal prodělané peripetie hlavní organizátor Tomáš König. Pozornosti početného publika neušly tabule se skóre, které je více vtáhly do zápasu. „Nikde jinde na devítkových pohárech ukazatele nemají, potom jim nechodí ani tolik lidí. My se snažíme vycházet fanouškům co nejvíce vstříc. Snažíme se jim vytvořit veškeré zázemí pro to, aby si mohli užít zápasy domácího týmu na maximum. I proto je u nás návštěvnost na ragbyové poměry hodně nadprůměrná. Jsme za to samozřejmě nesmírně vděčni a vážíme si toho. Poděkování patří také oddílu TJ Metra Linhartice a obci Linhartice za možnost akci takových vůbec rozměrů uspořádat,“ ocenil podporu Tomáš König, předseda All Plebs Moravská Třebová.

Nutno dodat, že vítězem linhartického turnaje se stal Hradec Králové a celkovým vítězem Poháru CZRLA 9´s se na základě výsledků všech čtyř pohárových klání stalo družstvo z Berouna.

Výsledky All Plebs na domácím turnaji: Hradec Králové 4:22, Havlíčkův Brod/Chrudim 10:18, Beroun 14:0, Trutnov 12:0, Jižní Morava 14:8.

(pm)