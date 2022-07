Ručová a Stránský míří na Slovinsko. Budou reprezentovat na mezistátním utkání

Hvězdy budou svítit nad Mariborem. Tedy zástupci atletického klubu Hvězda Pardubice se představí na Mezistátním utkání do 19 let, které se koná právě ve slovinské metropoli, a to již tuto sobotu 16. 7. Zda budou svítit se jistě uvidí, ale jak Simona Ručová, tak i Filip Stránský se na svou účast již těší a rozhodně nebudou chtít odjíždět s prázdnou.

ilustrační foto | Foto: archiv