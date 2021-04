Jako blesk z čistého nebe. Možná pro basketbalové fanoušky. Ne však pro šíbry, kteří ví o všem, co se pod bezednými koši šustne. Takže Martin Marek, generální manažer BK JIP Pardubice měl zprávy o tom, že se svitavským basketbalem je amen. Tedy pro nejvyšší soutěž.

Co říkáte na odstoupení svitavských Turů z Kooperativa NBL?

Pro basketbal je to obrovská škoda. Jindru Horáka (majitel hlavního sponzora) jsem vnímal jako člověka se silným zájmem o basketbal. Ta naše derby se Svitavami měla náboj. Opakuji je to škoda. A není to dobrý signál pro ten náš sport, že takový klub padá.

Měl jste nějaké zákulisní informace, které by ukazovaly na to, že ve Svitavách spěje ke konci?

Nějaké informace ke mně prosakovaly již delší dobu. Jindra Horák tam byl klíčový pro financování organizace. Vydal na svém soukromém facebookovém profilu, že firma Dekstone už nebude sponzorem pro příští sezonu. Lidi, kteří se v klubu pohybují, už tušili, že to tam bude všelijaké. Nevěděl jsem, že nastane úplný konec, ale vše nasvědčovalo tomu, že to k němu směřuje.

Po jedenácti letech se znovu stanete neomezeným pánem v kraji. Takovým způsobem to ale asi netěší…

Samozřejmě mě to netěší. Svitavy se za ta léta vyprofilovaly v basketbalové město. Náš sport si tam vybudoval silnou pozici. V posledních sezonách nasypaly do basketu velké peníze, aby tam postavily ambiciozní tým.

Zmínil jste krajská derby. Několik let trvalo, než si fanoušek na vzájemné střety zvykl. V poslední době však měla pořádný říz, viďte?

Jednoznačně. Zápas od zápasu se jednalo o větší rivalství. Z Pardubic jezdilo do Svitav hodně fanoušků a cestu k nám vážili i svitavští příznivci. Oba celky se střetly ve čtvrtfinále ligy. Takovým vrcholem byla série o třetí místo, kdy jsme Tury přetlačili v rozhodujícím utkání. Z pohledu regionálního fanouška basketbalu ale i sportu obecně je to smutné, protože přichází o zápasy, které měly velký náboj.

Vrhnete se jako správní žraloci na krachující firmu a rozeberete si svitavské hráče?

I kdybychom měli něco podobného v úmyslu, tak to nebudeme sdělovat do médií. Jdeme cestou své strategie a pomalu už skládáme tým na další sezonu. Jestli v ní bude nějaký bývalý svitavský hráč, se uvidí.

Tak jinak. Jsou v kádru Turů pro vás některá zajímavá jména?

Určitě tam jsou zajímaví hráči. Například dvojice kluků, kterou přivedli před touto sezonou z Opavy. Smlouva končí Matěji Svobodovi. Jsou tam Marek Welsch nebo Roman Marko s Pavlem Slezákem. Kostru týmu měli dobře postavenou.

Financemi jsme začali, penězi skončeme. V jaké je ekonomické kondici pardubický klub?

Těžko bych před dvěma měsíci kupoval podíl, kdyby měl klub krachovat (úsměv). Ne vážně. Nehrozí nám nic takového jako ve Svitavách. Pochopitelně tato doba je složitá. Hodně složitá. My se s ní budeme prát a nakonec všechny problémy přemůžeme. A musím prohlásit, že v Pardubicích pojedeme dál!