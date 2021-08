Obě země náleží řadu let ke světové hokejbalové špičce a každé jejich vzájemné měření sil přináší výbornou podívanou na nejvyšší úrovni. Ať v rámci mezinárodních turnajů, nebo v přípravných měření sil. Možnost sledovat hokejbalovou elitu mají o tomto víkendu sportovní příznivci v Litomyšli. Tamní zimní stadion bude svědkem hned čtyřnásobné konfrontace českých a slovenských reprezentačních výběrů.

V české nominace figuruji i zástupci klubů z Pardubického kraje: v áčku gólman Michal Novák z Letohradu, obránci Petr Filip a Tomáš Zajíček z Pardubic a jejich spoluhráči z útočných řad Jan Bílý a Ondřej Březina. Dres jednadvacítky obléknou pardubický Nicolas Langr, letohradští Jeleni Vojtěch Bogdány, David Levý a Vít Rozlílek a poličský Ondřej Tobiáš.

Na všechna utkání je vstupné dobrovolné a vybrané finanční prostředky jdou na podporu pěti hokejbalových rodin, jejichž domy byly zničeny nebo silně poškozeny ničivým tornádem na Hodonínsku.

Program

Sobota 14. srpna:

14:00: Česko ženy vs. TJ Sršni Svitavy dorost

16:00: Česko U21 vs. Slovensko U21

18:00: Česko A vs. Slovensko A

Neděle 15. srpna:

10:00: Česko U21 vs. Slovensko U21

12:00: Česko A vs. Slovensko A