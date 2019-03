Pardubický Ozren Pavlovič to v hale Na Střelnici zná, u Turů chvíli působil. Předvedl se šestnácti body, byl aktivní, často se tlačil do zakončení, jeho úspěšnost (z pole 23/7) však zapadla do podprůměru jeho týmu. „Zápas byl pro nás velmi těžký. Nezahráli jsme špatně, ale bohužel nezvládli jeho koncovku, kdy jsme neproměnili slibně rozehrané akce. V obraně jsme hráli dobře, nedovolili jsme domácím střelbu z tříbodového oblouku, dali jen pět trojek a to je na jejich střelecky talentovaný tým velmi málo. Myslím, že to bylo i o energii, také proto jsme neproměnili některé střely, a to hlavně ve druhé půlce,“ okomentoval duel chorvatský basketbalista.



Svitavští si byli vědomi, že nepředvedli svoje top utkání, možná, že jim takový výkon stačil na výhru i k jejich vlastnímu překvapení. „S Pardubicemi je to vždycky náročné. V minulosti se nám proti nim nedařilo a chtěli jsme smůlu prolomit. Myslím si, že jsme derby vyhráli díky naší obraně, dostali jsme jen třiašedesát bodů. Je ale pravda, že nám to trochu skřípalo na útočném doskoku soupeře. Nehráli jsme úplně nejlépe, po reprezentační pauze se do toho musíme zase dostat,“ řekl jedenáctibodový Šimon Puršl.



Podstatným faktorem bylo oslabení pardubického týmu na postu rozehrávače. Domácí trenér Lubomír Růžička na to svůj celek připravoval. „Samozřejmě jsme věděli, že bez Půlpána, Jacksona a Williamse chybějí soupeři guardi do rotace, takže jejich jedinou nadějí je přehrávat nás pod košem. Což se jim docela dařilo, pětadvacet útočných doskoků to dokládá, povedený zápas odehrál Kamil Švrdlík, kterého jsme těžko odstavovali. Apeloval jsem na hráče, že to, co nám chybí k tomu, abychom Pardubice přehráli, je větší energie v přechodové fázi. Získaný náskok ve druhém poločase nás poněkud uklidnil, ale Beksa je týmem, který se nevzdává, takže jsme museli bojovat až do konce.“



Je možná lehce paradoxní, že zmíněná převaha Pardubic na útočném doskoku se na hře neodrazila tak výrazně, jak by se dalo čekat. „Když se dívám na tato čísla, tak je to sice hezké, ale zase tolik bodů z druhých šancí jsme nedali,“ litoval kouč Levell Sanders. „Odvedli jsme dobrou práci v atakování podkošového prostoru. V první půli jsme navíc neztráceli míče, což nedávalo šanci domácím skórovat z přechodové fáze. Po přestávce jsme nehráli tak odvážně, jak bylo potřeba. Potom jsme udělali několik ztrát a pomohli domácím k rychlým protiútokům, které využili,“ doplnil Sanders.

