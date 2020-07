I druhý díl seriálu nabídl špičkový sport okořeněný startem jezdců ze světové špičky. Však se také ve třídách MX1 a MX2 nedostal na „bednu“ žádný z českých zástupců.

BRONZ SI POHLÍDAL

O tom, že Pascal Rauchenecker by mohl bojovat o medailové umístění v celkovém hodnocení MMČR, není pochyb. Jen je otázka, kolikrát se ještě na českých tratích bude moci představit. V Kaplici dojel dvakrát třetí, když ve druhé rundě tvrdě bojoval s nejlepším Čechem Václavem Kovářem. Litevec Arminas Jasikonis potvrdil pověst, jaká jej předcházela, a zvítězil, i když německý lídr mistrovství Max Nagl ho především ve druhé jízdě trápil.

V kubatuře MX2 sledovalo publikum strhující bitvy dvou top borců z mistrovství světa a byl to Belgičan Jago Geerts, který byl v obou rozjížďkách lepší než Francouz Tom Vialle. Češi v této konkurenci spíše paběrkovali, za Orion opět nejel zraněný Jonáš Nedvěd a mladík Petr Rathouský si ve druhé jízdě vyjel další republikové body.

Petr Bartoš nedokončil první rundu kubatury MX1, ovšem ve druhé pronikl to TOP 10 na devátý flek a nechal za sebou řadu dobrých soupeřů. Veteránům pak i podruhé neohroženě kraloval. Mezi ženami byla Barbora Laňková v obou jízdách pátá, na neoblíbené kaplické trati tentokrát zaostávala za rakouskými rivalkami, které se tam sjely v hojném počtu.

DRŽÍ DOBRÉ POZICE

„Z pohledu našeho týmu jsem po dvou závodech mistrovství republiky vcelku spokojen,“ vyjádřil se manažer Orionu Petr Kovář. „V Kaplici splnil očekávání Rauchenecker, ve druhé rundě to chvíli vypadalo, že by mohl za svými zády udržet i Nagla, ale tento německý motokrosař je pan závodník. Petr Bartoš potvrdil mezi veterány svoji suverenitu, tam je to pro něho svým způsobem povinnost. Škoda, že nedojel první rozjížďku MX1, kdy po kolizi zajel do depa, protože ve druhé potvrdil, že i v této konkurenci má na to, aby jezdil v elitní desítce,“ pokračoval Kovář ve svém hodnocení.

„Barbora Laňková se snažila, ale rakouské rivalky závodily výborně, navíc neměla dobré starty a pokaždé s nimi brzy ztratila kontakt. Věřím ale, že v boji o stupně vítězů neřekla poslední slovo. A Petr Rathouský mě opět svojí jízdou potěšil,“ dodal Petr Kovář, jenž doufá, že příště už bude ve třídě MX2 k dispozici uzdravený Jonáš Nedvěd.

Termínem třetího závodu MMČR v motokrosu je 26. červenec. Jeho původně plánovaným dějištěm byly Petrovice u Karviné, které z pochopitelných důvodů vypadly. Podle posledních informací je v kalendáři nově nahradí Jinín.

Z výsledků

Kůta MMČR v motokrosu 2020 – 2. závod v Kaplici

MX1: 1. Jasikonis (Lit., Husqvarna) 50, 2. Nagl (Něm., Haas Rading Team, KTM) 44, 3. Rauchenecker (Rak., KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 40, 16. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 12. Průběžné pořadí: 1. Nagl 69, 2. Rauchenecker 62, 3. Kovář (HT Group Racing Team, KTM) 56, 12. Bartoš 20.

MX2: 1. Geerts (Bel., Monster Energy Yamaha MX2 Factory Racing,Yamaha) 50, 2. Vialle (Fr., Red Bull KTM Factory Racing, KTM) 44, 3. Šikyňa (Slov., JD Gunnex KTM Racing Team) 38, 23. Rathouský (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 3. Průběžné pořadí: 1. Vialle 94, 2. Hofer (Rak., Red Bull KTM Factory Racing, KTM) 76, 3. Šikyňa 74, 26. Rathouský 6.

Veterán: 1. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 50, 2. Žerava (KRTZ Motorsport, Suzuki) 44, 3. Toman (Promotosport Husqvarna Racing Team, Husqvarna) 40. Průběžné pořadí: 1. Bartoš 100, 2. Žerava 88, 3. Toman 80.

Ženy: 1. Vítková (Yamaha Čepelák Racing Team, Yamaha) 50, 2. Kapsamerová (Rak., Motosport Chýnov v AČR, KTM) 44, 3. Massuryová (Rak., Motosport Chýnov v AČRKTM) 40, 5. Laňková (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 32. Průběžné pořadí: 1. Vítková 100, 2. Kapsamerová 81, 3. Schnelzerová (Rak., Motosport Chýnov v AČR, KTM) 74, 4. Laňková 68.