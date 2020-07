Němec Max Nagl si v kubatuře MX1 se soupeři víceméně pohrával a v obou rundách přesvědčivě zvítězil. Pokud se tento ostřílený motokrosař a někdejší vicemistr světa rozhodne, že ho zisk českého titulu do jeho sbírky úspěchů láká a dokončí celý seriál, těžko ho někdo zastaví.

Z dramatičtější přetahované o další pozice vyšel nejlépe Rakušan Pascal Rauchenecker jedoucí v barvách litomyšlského Orionu. „Měl horší starty, ale na trati si počínal výborně a potvrdil svoje kvality. Pěkně si zazávodil,“ uvedl manažer Orion Racing Teamu Petr Kovář. Ten by si pochopitelně moc přál, aby jeho rakouská akvizice objela i zbývající podniky domácího mistrovství. „On má samozřejmě svoje povinnosti především v Rakousku a Německu, potřebuje se ukázat i na mistrovství světa, které byl mělo začít v srpnu v Lotyšsku. Všechno záleží na to, zda a kdy se rozjedou závody v zahraničí,“ vysvětluje Kovář.

A jak si vedli jeho svěřenci v dalších kategoriích? Petr Bartoš splnil svůj úkol mezi veterány, kde opět s přehledem dominoval, ovšem ve třídě MX1 tentokrát díru do světa příliš neudělal. Pokud bychom za to nepovažovali skutečnost, že nebyl připuštěn na start první rozjížďky, protože pozdě odevzdal motocykl do předparkoviště…

Po dvou absencích zaviněných zraněním lokte se v kubatuře MX2 vrátil do akce Jonáš Nedvěd a uvedl se slibně výborným měřeným časem v kvalifikaci a super startem v úvodní jízdě. V dalším průběhu však postupně „zacouval“ do druhé desítky a ve druhé rozjížďce toho měl, jak se říká, plné zuby. I ve třetím závodu sezony se připsal mistrovské body mladík Petr Rathouský, jemuž zatím ve všech případech vyšly lépe druhé rundy. Zvítězil Rakušan Sandner.

Barbora Laňková se mezi ženami posunula na průběžné třetí místo, když její rakouská konkurentka Kapsamerová, která první jízdu dlouho vedla, skončila po těžkém pádu v nemocnici. Na stupně vítězů však závodnice Orionu útočila marně, opět jí těsně unikly, když kromě vítězně Vítkové a Rakušanky Schnelzerové se před ní po tuhém boji dostala ještě zkušená Lucie Simonová.

„Zatím to máme rozjeté na tři medaile. Uvidíme, co ukáže budoucnost, kam se bude moci vycestovat, kdo bude moci přijet k nám. Všichni teď čekají, co se bude dít,“ říká Petr Kovář. Čtvrtý díl MMČR je naplánován na neděli 9. srpna na světovou trať do Lokte nad Ohří.

Kůta Servis MMČR v motokrosu 2020 – 3. závod v Jiníně:

MX1: 1. Nagl (Něm., Haas Racing Team, KTM) 50, 2. Rauchenecker (Rak., Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 44, 3. Kovář (HT Group Racing Team, KTM) 38, 18. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 4.

Průběžné pořadí: 1. Nagl 119, 2. Rauchenecker 106, 3. Kovář 94, 12. Bartoš 24.

MX2: 1. Sandner (Rak., Motosport Chýnov v AČR, KTM) 50, 2. Polák (IXS MXGP Team, Yamaha) 42, 3. Kovács (Maď., Husqvarna Mauer Gep Racing Team, Husqvarna) 33, 16. Nedvěd (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 13, 21. Rathouský (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 3.

Průběžné pořadí: 1. Sandner 110, 2. Vialle (Fr., Red Bull KTM Factory Racing, KTM) 94, 3. Šikyňa (Slov., JD Gunnex KTM Racing Team) 92, 25. Nedvěd 13, 30. Rathouský 9.

Veterán: 1. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 50, 2. Žerava (KRTZ Motorsport, Suzuki) 44, 3. Staufer (Rak., KTM) 38, 20. Suchánek (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 4.

Průběžné pořadí: 1. Bartoš 150, 2. Žerava 132, 3. Toman (Promotosport Racing Team, Husqvarna) 118, 28. Suchánek 4.

Ženy: 1. Vítková (Yamaha Čepelák Racing Team, Yamaha) 50, 2. Schnelzerová (Rak., Motosport Chýnov v AČR, KTM) 42, 3. Simonová (SMS Jižní Čechy, KTM) 40, 4. Laňková (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 38.

Průběžné pořadí: 1. Vítková 150, 2. Schnelzerová 114, 3. Laňková 106.