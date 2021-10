Do basketbalové penze (ale pouze hráčské) mohla slavná sedmička odejít s pocitem, že se mu na palubovkách se dvěma děravými koši povedlo prakticky vše. Lépe řečeno na tuzemském poli. Od zisku titulů až po reprezentování České republiky. V roce 2020 se přesunul do manažerského křesla. V BK Pardubice vykonává funkci sportovního ředitele. Pro zajímavost: v národním týmu dělal nějaký čas technického vedoucího družstva.

FOTOGALERIE/Teď už je to jisté! I kdyby ho stokrát pálily prsty, už se nevrátí. Před sobotním zápasem s Basketball Nymburk Radek Nečas oficiálně, před fanoušky, uzavřel svoji bohatou hráčskou kariéru. Rekordman české nejvyšší soutěže odehrál v Kooperativa NBL úctyhodných 905 utkání!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.