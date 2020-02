Bohaté narozeniny. Na konci ledna oslavil třiadvacet let. Ve finálovém turnaji českého poháru získal bronz a ještě před tím byl nominován do reprezentace. Kromě mistrovství světa v Číně v ní nechyběl od Eurobasketu 2017. Svitavský podkošový hráč ŠIMON PURŠL už si masíruje svaly na dánské a litevské obry.

Počítal jste s tím, že budete součástí národního týmu i na prahu nové kvalifikace?

Spíše než počítal napevno, jsem v to doufal. Snažil jsem se v průběhu sezony předvádět kvalitní výkony, abych se v kádru udržel.

To se vám nepodařilo pro mistrovství světa. Už v místě dějiště se zužovala nominace na dvanáct hráčů a vy jste se do ní nevešel. Neuzavřel s vámi a Vítem Krejčím trenér Ginzburg dohodu, že se co nejrychleji v reprezentaci znovu objevíte?

Žádná taková dohoda nebyla. Takhle to v české reprezentaci nefunguje. Do té finální dvanáctky jsem se bohužel neprobojoval, ale tím život nekončí. V kvalifikaci na mistrovství Evropy se začíná od nuly a podle mě se vybírají hráči podle výkonosti a ne z protekce.

Na druhou stranu jste mohl čekat, že si v Číně nezahrajete. Dostat se do nominace přes Ondřeje Balvína, Patrika Audu či Martina Peterku bylo asi nemožné. Přesto jak hodně jste byl zklamaný?

Ke konci přípravy už jsem nedostával na palubovce tolik minut jako na jejím začátku, kdy ještě nebyli fit všichni kluci. Tušil jsem, že to nevyjde, nicméně jsem doufal v účast až do konce. Logicky zklamán jsem byl.

Nelitujete s odstupem času toho, že jste v Číně nezůstal a přišel o báječné zážitky?

Je pravda, že jsme tam měli možnost zůstat na základní skupinu. Byla to skvělá nabídka. Lehce lituji toho, že jsem nemohl zažít atmosféru utkání s USA. Primárně jsme ale hráči klubu a Svitavy si mě vyžádaly, abych se vrátil.

Neříkejte, že by vás v klubu nenechali vychutnat zápas proti hvězdám NBA?

Abych to uvedl na pravou míru. Dovolili mně, abych na ten jeden zápas zůstal. Jenže Víťu Krejčího si Zaragoza vyžádala okamžitě a on mě poprosil, jestli bych nemohl letět s ním.

Není pro sportovce lepší odjet než sedět na tribuně a nečinně hledět?

Ke konci přípravy, když už jsem nedostával tolik příležitostí, tak mi ta hra chyběla. Už byl začátek září a nová sezona se blížila. Takže pro mě bylo lepší, že jsem se vrátil a mohl se připravit.

Zdá se, že jste se vy osobně i váš tým připravili velmi dobře. Svitavy znovu tvrdí v lize muziku. Jak jste spokojen s individuálními i kolektivními výkony?

Jsem spokojený ale nikdy to nebude na sto procent. Jak tým i já můžeme stále co zlepšovat. Prohráli jsme několik zápasů, kdy jsme nemuseli. Zatím jsem ale se sezonou spokojený.

Chtěl jste přesvědčovat trenéra Ginzburga rovněž na Utkání hvězd, kdy si vás spoluhráč z reprezentace Tomáš Vyoral vybral do týmu Mladých pušek a vy jste se stal MVP zápasu?

Především jsem byl potěšen, že si mě Vyo vybral do týmu. Za cenu jsem byl pochopitelně rád. Hlavně jsme si šli ten zápas užít, protože hrát naplno po celou dobu nebylo možné. Na rozdíl jiných zemí, kde je All Star Game vyčleněn celý víkend, my jsme cestovali do Ústí hned po ligovém utkání. Proto ze začátku měl zápas lehčí tempo a až ke konci se trochu přitvrdilo. Diváci ale nemuseli litovat. Myslím, že jsme jim předvedli pěkné akce a díky spoluhráčům, které mi šance připravovali, jsem mohl být MVP.

Říkáte trochu přitvrdilo. Ony ale chvílemi létaly pořádné jiskry…

Na této úrovni nikdo z nás nerad prohrává. A je téměř jedno jestli v lize nebo při All Star Game. Navíc Mazáci určitě nechtěli podruhé za sebou prohrát s Mladými puškami. A naopak my jsme je zase chtěli porazit. Posledních pět minut už to bylo pěkné maso (směje se).

Dva ze čtyř pivotů pro kvalifikační duely s Dánskem a Litvou hrají ve Svitavách. Co na to říkáte?

Těžko říct. To je spíše otázka na toho, kdo si mě i Luboše Kováře vybral. Jsem za samozřejmě rád za to, že je o svitavské hráče zájem. V průběhu sezony dokazujeme, že ve Svitavách jsou kvalitní čeští pivoti.

Startujete druhý cyklus kvalifikací. Nějaké zkušenosti jste už získal. Věříte, že vám finální dvanáctka již neunikne?

Zahrál jsem si už také kvalifikační zápasy. Zkušenosti se pomalu kumulují. Cítím, že si začínám věřit v probojování se do závěrečné nominace. A, že si proti Dánsku a Litvě zahraji.

Odhad Deníku

100 % Tady není o čem diskutovat. Šimon Puršl je jasnou trojkou na pozici pivota spolu s Patrikem Audou a Martinem Peterkou v situaci, kdy nebyli nominováni Jan Veselý a Ondřej Balvín. Do národního týmu nakoukl už na mistrovství Evropy 2017 v Rumunsku. Tam ještě kvůli zranění nenastoupil. Do reprezentace se vrátil v době, kdy měla jistý postup na MS do Číny. A ve dvou kvalifikačních oknech sbíral první minuty. Nakonec se vešel do čtrnáctky, která odjela do Asie. Na finální dvanáctku však už nedosáhl.